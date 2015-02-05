CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de noviembre de 2018
A LAS 21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE.
Por El Liberal
09/11/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 ÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.45 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LA VOZ ARGENTINA (CONTINUACIÓN)
23.00 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE 3
00.30 RIZHOMA HOTEL
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
20.30 MEJOR DE NOCHE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA ARGENTINA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 GIGANTES DEL SUD
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 CIRCUITO ARGENTINA
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 SÓLO FÚTBOL
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TENDENCIAS SANTIAGO
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
05.35 REVANCHA
08.02 CARS
10.19 VOLVER AL FUTURO
12.39 VOLVER AL FUTURO II
14.49 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA
16.36 CARS
18.52 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO
21.00 DOS TIPOS PELIGROSOS
23.17 EL HIPNOTIZADOR 01 EP 04
TCM
06.26 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.02 LA NIÑERA
08.51 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
19.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.27 LOST
11.59 LA NIÑERA
12.47 TANGO Y CASH
14.32 EPIDEMIA
16.44 PANDILLAS DE NUEVA YORK
19.51 ARMA MORTAL 3
22.00 UN HOMBRE ENTRE SOMBRAS
23.39 EL RESCATE
TNT
07.07 UN CUENTO DE INVIERNO
09.09 TARZÁN 2
10.23 SUCKER PUNCH. MUNDO SURREAL
12.19 AVIONES
13.54 DOS INÚTILES EN PATRULLA
15.51 ARMA MORTAL 2
18.00 GRANDES HÉROES
19.57 ROBO EN LAS ALTURAS
22.00 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
00.32 SI FUERAS YO
SPACE
06.00 COMPROMISO
07.29 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES
09.04 BLANCO INVISIBLE
11.23 CONTAGIO
13.27 HORAS CONTADAS
15.35 POSEIDÓN
17.23 TWISTER
19.31 LA TORMENTA PERFECTA
22.00 EL ORIGEN DEL TERROR EN AMITYVILLE
23.52 LA MATANZA DE TEXAS. EL COMIENZO
01.34 DESASTRE. EL ÚLTIMO APOCALIPSIS
ZOMBIE
CINECANAL
11.07 MONSTER TRUCKS
13.02 NANNY MCPHEE, LA NANA MÁGICA
14.50 THE SITTER
16.22 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS
18.12 ESPEJITO, ESPEJITO
20.02 XXX. REACTIVADO
22.00 LA VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN
THE SHELL
23.50 MAGGIE
01.30 LA LLAMADA 3
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 SHARK TANK COLOMBIA
22.00 SHARK TANK COLOMBIA
A DÓNDE IR
CASA DEL MAESTRO
(INDEPENDENCIA 341)
*HOY, EN LA PLANTA BAJA DE LA
CASA DEL MAESTRO, A LAS 20.30,
LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA
ALIANZA FRANCESA DE SANTIAGO
DEL ESTERO INICIARÁ SU CICLO DE
CINE FRANCÉS CON LA PROYECCIÓN
DE “EL GRAN CONCIERTO”.
BONO CONTRIBUCIÓN.
SOCIEDAD SIRIO
LIBANESA DE SANTIAGO
(JUJUY 79)
*HOY, A LAS 21, 3º ENCUENTRO
DE COROS “CANTARES POLIFÓNICOS”,
ORGANIZADO POR EL CORO
RESONANCIAS Y LA SOCIEDAD
SIRIO LIBANESA.
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) Nº 1807
HOY, A LAS 23, EL DÚO SARAVIA
PRESENTARÁ “DE MIS MAYORES”.
INTEGRAN ESTA FORMACIÓN
MARÍA SARAVIA (VOZ Y GUITARRA),
YAMILA SARAVIA (VOZ Y GUITARRA),
LEANDRO SILVA YVASCA
(GUITARRA Y QUENA) Y MIGUEL
OLIVERA (PERCUSIÓN). INVITADOS:
DÚO CARABAJAL-CÁCERES Y L.P.J.
“GRUPO PATAY”.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1992)
*HOY, A LAS 22, SE PRESENTARÁN
“LOS MORLACOS DEL OTARIO”.
*DOMINGO 18, A LAS 21.30, CARLOS
MARRODÁN, JESSICA PAIVA Y
CHUNI CARDOZO, EN CONCIERTO.
MORANGO RESTOBAR
(RIVADAVIA 210)
*HOY, A LAS 23, MILONGA BRAVA,
TANGOBAR, CON GERALDINE
GONZÁLEZ Y GUILLERMO DÍAS
GALLARDO. MUSICALIZA: MARIO
RAÚL CAPILLA.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
* SÁBADO 10, A LAS 22, LA BANDA
DE MÚSICA DE SANTIAGO DEL
ESTERO, HYPNOSIS Y TRIBUTO A
QUEEN.
CINES
SUNSTAR
CASCANUECES Y LOS CUATRO
REINOS (2D)
AVENTURA (ATP)
09/11 17:00 (Cast)
CASCANUECES Y LOS CUATRO
REINOS (3D)
AVENTURA (ATP)
09/11 - 10/11- 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)
00:10 (Cast)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
09/11 16:00 (Cast)
EL POTRO (2D)
BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 14/11- 17:50 (Cast)
VENOM (2D)
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14/11- 20:15 (Cast)
GONJIAM: HOSPITAL MALDITO
(2D)
TERROR (+13 AÑOS)
09/11 - 10/11- 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
09/11 16:20 (Cast)
OPERACIÓN OVERLOND (2D)
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
09/11 -10/11-18:20 (Cast) 20:30 (Subt)
22:35 (Subt) 00:40 (Subt)
CAMINO SINUOSO (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
09/11 17:30 (Cast)
12/11- 14/11 17:30 (Cast)
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
08/11 -19:40 (Cast) 22:10 (Subt)
BOHEMIAN RHAPSODY (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
09/11 -18:30 (Cast) 21:30 (Subt) 00:10
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
OPERACIÓN OVERLOD APTA
16 AÑOS CASTELLANO 2D 20:30 -
SUBTITULADO 23:00 (SOLO JUEVES)
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP
CASTELLANO 2D 17:40 - 19:50
HALLOWEEN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SOLO JUEVES)
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 18:20
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:20- 20:10-
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL
JUEVES)
ANTICIPADAS
BURN THE STAGE: LA PELÍ-
CULA 29-11-2018 SUBTITULADA
17:30- 19:30 21:30-