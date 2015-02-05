CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de noviembre de 2018

A LAS 21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE.

09/11/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 ÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.45 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LA VOZ ARGENTINA (CONTINUACIÓN)

23.00 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE 3

00.30 RIZHOMA HOTEL

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA


13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

20.30 MEJOR DE NOCHE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA ARGENTINA

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 GIGANTES DEL SUD

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 CIRCUITO ARGENTINA

 

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 SÓLO FÚTBOL

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TENDENCIAS SANTIAGO

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

05.35 REVANCHA

08.02 CARS

10.19 VOLVER AL FUTURO

12.39 VOLVER AL FUTURO II

14.49 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA

16.36 CARS

18.52 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO

21.00 DOS TIPOS PELIGROSOS

23.17 EL HIPNOTIZADOR 01 EP 04

TCM

06.26 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.02 LA NIÑERA

08.51 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.37 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

19.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.27 LOST

11.59 LA NIÑERA

12.47 TANGO Y CASH

14.32 EPIDEMIA

16.44 PANDILLAS DE NUEVA YORK

19.51 ARMA MORTAL 3

22.00 UN HOMBRE ENTRE SOMBRAS

23.39 EL RESCATE

TNT

07.07 UN CUENTO DE INVIERNO

09.09 TARZÁN 2

10.23 SUCKER PUNCH. MUNDO SURREAL

12.19 AVIONES

13.54 DOS INÚTILES EN PATRULLA

15.51 ARMA MORTAL 2

18.00 GRANDES HÉROES

19.57 ROBO EN LAS ALTURAS

22.00 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

00.32 SI FUERAS YO

SPACE

06.00 COMPROMISO

07.29 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES

09.04 BLANCO INVISIBLE

11.23 CONTAGIO

13.27 HORAS CONTADAS

15.35 POSEIDÓN

17.23 TWISTER

19.31 LA TORMENTA PERFECTA

22.00 EL ORIGEN DEL TERROR EN AMITYVILLE

23.52 LA MATANZA DE TEXAS. EL COMIENZO

01.34 DESASTRE. EL ÚLTIMO APOCALIPSIS

ZOMBIE

CINECANAL

11.07 MONSTER TRUCKS

13.02 NANNY MCPHEE, LA NANA MÁGICA

14.50 THE SITTER

16.22 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS

18.12 ESPEJITO, ESPEJITO

20.02 XXX. REACTIVADO

22.00 LA VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN

THE SHELL

23.50 MAGGIE

01.30 LA LLAMADA 3

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 SHARK TANK COLOMBIA

22.00 SHARK TANK COLOMBIA


A DÓNDE IR

CASA DEL MAESTRO

(INDEPENDENCIA 341)

*HOY, EN LA PLANTA BAJA DE LA

CASA DEL MAESTRO, A LAS 20.30,

LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA

ALIANZA FRANCESA DE SANTIAGO

DEL ESTERO INICIARÁ SU CICLO DE

CINE FRANCÉS CON LA PROYECCIÓN

DE “EL GRAN CONCIERTO”.

BONO CONTRIBUCIÓN.

SOCIEDAD SIRIO

LIBANESA DE SANTIAGO

(JUJUY 79)

*HOY, A LAS 21, 3º ENCUENTRO

DE COROS “CANTARES POLIFÓNICOS”,

ORGANIZADO POR EL CORO

RESONANCIAS Y LA SOCIEDAD

SIRIO LIBANESA.

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807

HOY, A LAS 23, EL DÚO SARAVIA

PRESENTARÁ “DE MIS MAYORES”.

INTEGRAN ESTA FORMACIÓN

MARÍA SARAVIA (VOZ Y GUITARRA),

YAMILA SARAVIA (VOZ Y GUITARRA),

LEANDRO SILVA YVASCA

(GUITARRA Y QUENA) Y MIGUEL

OLIVERA (PERCUSIÓN). INVITADOS:

DÚO CARABAJAL-CÁCERES Y L.P.J.

“GRUPO PATAY”.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1992)

*HOY, A LAS 22, SE PRESENTARÁN

“LOS MORLACOS DEL OTARIO”.

*DOMINGO 18, A LAS 21.30, CARLOS

MARRODÁN, JESSICA PAIVA Y

CHUNI CARDOZO, EN CONCIERTO.

MORANGO RESTOBAR

(RIVADAVIA 210)

*HOY, A LAS 23, MILONGA BRAVA,

TANGOBAR, CON GERALDINE

GONZÁLEZ Y GUILLERMO DÍAS

GALLARDO. MUSICALIZA: MARIO

RAÚL CAPILLA.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

* SÁBADO 10, A LAS 22, LA BANDA

DE MÚSICA DE SANTIAGO DEL

ESTERO, HYPNOSIS Y TRIBUTO A

QUEEN.


CINES

SUNSTAR

CASCANUECES Y LOS CUATRO

REINOS (2D)

AVENTURA (ATP)

09/11 17:00 (Cast)

CASCANUECES Y LOS CUATRO

REINOS (3D)

AVENTURA (ATP)

09/11 - 10/11- 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)

00:10 (Cast)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

09/11 16:00 (Cast)

EL POTRO (2D)

BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 14/11- 17:50 (Cast)

VENOM (2D)

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14/11- 20:15 (Cast)

GONJIAM: HOSPITAL MALDITO

(2D)

TERROR (+13 AÑOS)

09/11 - 10/11- 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

09/11 16:20 (Cast)

OPERACIÓN OVERLOND (2D)

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

09/11 -10/11-18:20 (Cast) 20:30 (Subt)

22:35 (Subt) 00:40 (Subt)

CAMINO SINUOSO (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

09/11 17:30 (Cast)

12/11- 14/11 17:30 (Cast)

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

08/11 -19:40 (Cast) 22:10 (Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

09/11 -18:30 (Cast) 21:30 (Subt) 00:10

(Subt)


HÍPER LIBERTAD

OPERACIÓN OVERLOD APTA

16 AÑOS CASTELLANO 2D 20:30 -

SUBTITULADO 23:00 (SOLO JUEVES)

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP

CASTELLANO 2D 17:40 - 19:50

HALLOWEEN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SOLO JUEVES)

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 18:20

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:20- 20:10-

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL

JUEVES)

ANTICIPADAS

BURN THE STAGE: LA PELÍ-

CULA 29-11-2018 SUBTITULADA

17:30- 19:30 21:30-

 
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