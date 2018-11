Los cuartos de final serán la gran atracción del próximo domingo

09/11/2018 - El Torneo Anual 2018, que organiza y hace disputar la Asociación Civil Amateur “Pasión Futbolera”, ya está en su etapa más emocionante. Este domingo 11 de noviembre se pondrán en marcha nada menos que los cuartos de final, tanto de la zona Campeonato como la de la Consuelo, de este certamen que está reservado para equipos de la categoría C55. Buscar un lugar en las semifinales es la gran ilusión que tienen los ocho equipos que llegaron a esta instancia. Y dejarán hasta la última gota de sudor para conseguir el objetivo. Es que todos ponen en juego nada menos que un año de trabajo, de esfuerzo y, sobre todo, de sueños. Esos sueños que pueden comenzar a hacerse realidad a partir de este domingo. El programa de los cuartos de final tiene como horario de inicio a las 9, con 30 minutos de tolerancia. La zona Campeonato tendrá para este domingo la siguiente programación: En cancha de Filial 23: Molinari 55 vs. El Triángulo. En cancha de Vinalar: Trigoria vs. Luz y Fuerza. En cancha de Villa Borges: Estrella del Norte vs. Tapicería Perú. En cancha de París: Simusa vs. Veteranos de Estudiantes. En tanto, la cartelera de cuartos de final de la zona Consuelo es la que se detalla a continuación: En cancha de Campeones del 28: Carrizo Bombas de Agua vs. Óptica Bella Vista/Sialle. En cancha de Santa Lucía: Central Córdoba vs. Reparaciones Ismael Díaz. En cancha de Calle 14: Km. 49 Ropa Informal vs. Ateneo San Roque. E n tanto, Gus Mar ganó los puntos ante IMA Construcciones.