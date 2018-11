Otra fecha apasionante del Torneo Zonal Segundo Llanos

09/11/2018 - Mañana en varios escenarios se jugará la sexta fecha del Torneo Zonal denominado Segundo “Chulo” Llanos, el cual tendrá atractivos encuentros en varias categorías. El arranque de los partidos está previsto para las 16, con 30’ de tolerancia, salvo en la cancha de Triángulo Rojo donde el inicio será a partir de las 17. Programa En cancha de Estrella Roja 1: Taller Carlos Issi vs. Los Herederos (C 40) e Islas Malvinas vs. Dos de Abril (50). En cancha Tr iángul o Rojo: Triángulo Rojo vs. San Luis. En cancha Estrella Roja 2: Barrio 1ro de Mayo vs. Joyería Joyex (C 40); Estrella Roja vs. Gremio Judicial (C 50). En cancha Los Poros: Los Poros vs. Club Atlético Luján (C 40); Unión For Ever vs. Despensa Nico (C 50). En cancha San Luis: Cadetería Alsina vs. Cristian FC (C 40); Cerrajería José Luis vs. Cristian FC (C 50). En cancha Santa Rita: Dos de Abril vs. Unión (C 40); Santa Rita vs. Cuarto Pasaje (50). En cancha Santa Lucía: J. F. Neumáticos vs. Loma FC (C 40); Santa Lucía vs. Carnes Marito (C 50). En cancha Pablo VI: Club Piedritas vs. Los Fugitivos (C 40); Carnicería Daniela vs. Pablo Vl (C 50). Libre: Triángulo Rojo (C 50). Resultados En la categoría C 40 Zona A: Cub Piedritas 0, Unión 0; Cadetería Alsina 4, Dos de Abril 1; Taller Carlos Issi 3, Cristian FC 1; Los Herederos 2, Los Fugitivos 1. En la Zona B: Barrio 1ro de Mayo 4, Triángulo Rojo 3; J. F. Neumáticos 2, Joyería Joyex 1; Los Poros 1, San Luis 1; Loma FC 3, Club Atlético Luján 0. Estos son los resultados en C 50 Zona A: Islas Malvinas 2, Carnicería Daniela 1; Pablo Vl 2, Cuarto Pasaje 0; Estrella Roja 3, Santa Rita 0; Gremio Judicial 2, Dos de Abril 2. Zona B: Cerrajería José Luis 1, Carnes Marito 1; Santa Lucia 3, Despensa Nico 0; Unión For Ever 2, Triángulo Rojo 1.