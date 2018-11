El domingo arrancará la instancia de semifinales en categoría Libre

09/11/2018 - Este domingo se jugarán los partidos de ida de las semifinales de la categoría Libre del Campeonato Anual, que lleva el nombre de Julio Walter Gómez y que organiza el Sindicato de Empleados de Comercio. Ferretería Comercial Colón FC enfrentará a Namaskar FC, en tanto que Carro Bar Kimba se medirá con Línea Blanca. En la categoría C35, se jugará partido de ida de semifinales entre Despensa Doñita y Ferretería Comercial Colón. También se enfrentarán OBV Garbarino y Kiosco Máxima por un lugar en semifinales. La actividad de mañana se cumplirá en el predio que el Sindicato de Empleados de Comercio posee en la localidad de El Zanjón. Programación Cancha Nº 1: desde las 9, Despensa Doñita vs. Ferretería Comercial Colón (C35); 15, OBV Garbarino vs. Kiosco Máxima (C35). Cancha Nº 2: desde las 9, Ferretería Comercial Colón FC vs. Namaskar FC (Libre); 15, Carro Bar Kimba vs. Línea Blanca (Libre). Resultados Libre: Carro Bar Kimba 1, Despensa Islas Malvinas 0; Líneas Blancas 6, Los Amigos 1; Las Malvinas FC 0, Namaskar FC 2. C35: Óptica Molinari 3, Las Malvinas Sur 0; Ferretería Comercial Colón 3, Neumáticos del Valle 2.