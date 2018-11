Duras derrotas para los punteros de la categoría Junior

09/11/2018 - La Toma FC, puntero del grupo 1, y Cn FC, líder del grupo 2, sufrieron sendas derrotas en el marcado de la decimotercera fecha del Torneo Anual, que se juega en las canchas del Complejo Santa María. La Toma FC perdió 5 a 3 ante La Taberna FC, en tanto que Cn FC cayó frente a Los Choris por 1 a 0. En Senior, Juanfe, que fue el mejor equipo del Grupo 2, perdió ante La Logia FC por 3 a 0. En cambio, Los Turcos, de buen rendimiento en el Grupo 1, venció a Chachapuma FC por 4 a 0. En Maxijunior, Los de Siempre, líder del Grupo 1, venció con lo justo a Corte de Miércoles por 1 a 0, en tanto que Perfil Bajo, puntero en el Grupo 2, derrotó por 2 a 1 a Indumentaria Santiago. Mañana no habrá actividad, debido a que los equipos decidieron no jugar para poder disfrutar del primer superclásico en la final de la Copa Libertadores de América. En consecuencia, la acción volverá el próximo sábado 17. Resultados Senior: Juanfe 0, La Logia FC 3; El Proveedor 4, Praga 1; Los Turcos 4, Chachapuma FC 0; Los Mattar 1, América FC 3; San Pablo FC 3, Bebedores FC 4; Yanasus 6, Nieri 1; Santa María 2, MMLPQTP 4; CA Talle S 0, Vizca Barsa 3; Nerón FC 0, Los Pichones de BP 4 y G80 0, FC Mandaos 1. Maxijunior: Los de Siempre 1, Corte de Miércoles 0; Fluminense 5, Autonomía FC 1; Hipercell 2, LBP 9; Interzonal 1 0, Club Amigos Picheros 3; El Colo FC 3, Viejos Amigos 0; La Eskina 1, El Tatú 0; Kechap FC 0, Messiánicos 1; Indumentaria Santiago 1, Perfil Bajo 2; Interzonal 2 3, Saque del Medio 0; Ciudad FC 4, Ceneri 2; La Sampdoria FC 1, El Esteko FC 2; El Portal Cósmico FC 3, La Posilga 5; Sensey 3, Semen Up 5; Barrio Belgrano 0, NAB 2; Paloma FC 2, Los Gauchos 5; Realcohólicos 2, Los Changos 1. Junior: La 25 FC 4, Arsenal 2; Vagancia FC 4, El City 0; Wolfsburgo 0, Gasoliva 1; Los Choris 1, Cn FC 0; El Templo FC 0, Rulo FC 2; La Roma 3, Atlas FC 3; Toro Viejo FC 0, Atlético Mariano FC 3; Sanfra 4, Pibex FC 1; La Taberna FC 5, La Toma FC 3; Interzonal 1 2, LSV 1; Interzonal 2 2, Fecha FC 4; Pukará Jrs. 2, San Lorenzo 0; Interzonal 3 1, Los Pibes 2; Interzonal 4 4, El Atlético 2.