Comercio gritó campeón

09/11/2018 - El Club Sportivo Comercio de Campo Gallo se quedó con el Anual de la Liga Copeña de Fútbol, tras vencer en un partido polémico a Quilmes de Monte Quemado, en una infartante definición por penales. El encuentro durante los 90 minutos fue victoria del Albiceleste por 4 a 1, que igualó angustiosamente la serie 4-4, lo que obligó a recurrir a una definición por penales, en el que la lotería estuvo del lado del local. En la primera etapa, Quilmes comenzó manejando los tiempos, jugando con la ventaja que había conseguido en el encuentro de ida en Monte Quemado, que había ganado 3 a 0, según confirmó el sitio web futboldesantiago del estero.blogspot. com. Pero a 10 minutos del final de la etapa inicial, el local lograba batir la valla defendida por Elías López. Fabián Tayguán establecía el 1 a 0 para el local, que todavía estaba lejos en el global. Antes de la apertura del marcador, el juez Williams Abdala había anulado un gol para el “Cervecero” por supuesta posición adelantada. En el mismo inicio del complemento, Comercio se ponía 2- 0, gracias al gol convertido por Fabián Tayguán, quien se hacía presente en el marcador por segunda vez, dejando a su equipo a tiro de igualar la serie. Al ratito del segundo gol del local, Abdala cobra penal para Quilmes, pero el arquero Gabriel Lugones se luce al atajar el remate de Rodrigo Alomo, manteniendo la ventaja de dos en el marcador y con ello la ilusión intacta. Quilmes no se cayó por la chance desperdiciada y siguió buscando el descuento, el cual iba a llegar a los 21’. Rodrigo Alomo marcaba el tanto del descuento para la “Cerveza” y se sacaba la espina del penal desperdiciado. Con solo 24’ por jugar y una diferencia exigua en favor del local, parecía que la suerte estaba echada para la gente de Comercio. Pero a tan solo 5’ del descuento de Quilmes, Comercio iba a marcar su tercer grito de la tarde. Sobre los 26’ Néstor Villalba ponía el 3-1 y renacían las esperanzas de todo Comercio. Fueron 20’ de sufrimiento para un lado y para el otro. El local que no lograba marcar el cuarto gol que necesitaba, y para la visita que el tiempo no se consumía más. Cuando restaba muy poco para la finalización del partido, Comercio llegaba al cuarto tanto, el gol que lo llevaba a los penales. Pablo Fernández marcaba el tan ansiado cuarto gol del Albiceleste a los 40’, que hizo estallar todo el cilindro de alegría. No hubo tiempo para más. La serie estaba igualada 4-4 por lo que debieron recurrir a la definición por penales para saber quién sería el campeón 2018 de la Liga Copeña de Fútbol. Definición Como se sabe, los penales son una lotería, puede pasar cualquier cosa. Y lo que pasó fue que la suerte estuvo del lado de Comercio, que fue más efectivo que el “Cervecero” de Monte Quemado, ya que logró imponerse por 3 a 1 con destacada actuación del arquero Gabriel Lugones que logró contener dos penales. De esta manera Sportivo Comercio se consagró campeón de la Liga Copeña por primera vez en su historia. Con ello, obtuvo el derecho de jugar el próximo torneo Regional Amateur, el primero de la historia tras la eliminación de los Torneos Federales C y B. FORMACIONES. Comercio (CG): Gabriel Lugones, Iber Alarcón, González, Franco Iturre, Alejandro Medina, Alejandro Vázquez, Rubén Otrera, Rubén Brizuela, Fabián Tayguán, Néstor Villalba y Pablo Fernández. DT: Miguel Angel Loto. Quilmes (MQ): Elías López, Gabriel Suárez, Gonzalo Aranda, Julián Díaz, Enzo Salto, Renzo Córdoba, Rodrigo Alomo, Rodrigo Barraza, Mercado, Abel Cuellar; Cuellar. DT: Javier Lobos. Goles: PT Fabián Tayguán 35m (C). ST 1m Fabián Tayguán (C), 21m Rodrigo Alomo (Q), 26m Néstor Villalba (C),40m Pablo Fernández (C). Incidencias: ST 11m Lugones (C) le atajó un penal a Rodrigo Alomo (Q).A rbitro: Williams Abdala. Asistentes: Andrea Loto y Gómez. C a n c h a : C ome r c i o ( C amp o Gallo).