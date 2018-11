Habrá dos partidos este fin de semana, por la quinta fecha del campeonato

09/11/2018 - La Liga Añatuyense de Fútbol no descansa y programó sólo dos encuentros para este fin de semana, válidos por la 5ª fecha del Torneo Anual 2018 “Juan David Champarini”, en tanto que otros dos encuentros no tienen fecha de disputa. La quinta fecha dará comienzo el viernes en la ciudad de Malbrán, cuando el local Asociación Deportiva Malbrán reciba la visita del puntero 120 Viviendas de Añatuya, encuentro que estará dando comienzo a partir de las 22 horas. El sábado no habrá actividad alguna, recién el domingo se jugará el otro encuentro programado, el que sostendrán Social Pinto y El Bajo de Añatuya, a partir de las 20 horas en la ciudad de Pinto. En tanto que no fueron programados los cotejos entre Platense- Boca Juniors y Bartolomé Mitre- Talleres. Programa 5ª fecha: Asoc. Dep. Malbrán vs. 120 Viviendas (Añatuya). Hoy a las 22. Cancha: Asociación Deportiva Malbrán. Social Pinto vs. El Bajo (Añatuya). Día: domingo 11/11. Horario: 20. Cancha: Social Pinto. Platense (Añatuya) vs. Boca Juniors (Añatuya). Sin programar. Bartolomé Mitre (Colonia Dora) vs. Talleres (Añatuya). Sin programar.