El certamen se puso al día con los pendientes de la primera jornada

09/11/2018 - Se jugaron los dos pendientes de la primera jornada. Hubo sendas victorias de Honor io Barot y de Rí o Horcones. Es t e pa s ado f i n de s e - mana no hubo fe cha en l a Liga Pellegrinense de Fútbol , ya que sólo se disput a ro n l o s d o s e n c u e n t ro s p e n d i e n t e s d e l a p r ime r a jornada que en su momento fueron postergados. En uno de los par tidos, los tucumanos de 7 de Abril derrotaron al Atlético Pozo Betbeder por 2 a 0, resultado que los lleva a compartir la punta con Los Tigres de El Ojito, únicos vencedores de la zona sur en la primera fecha. En tanto que en el res - tanto juego, el conjunto de Rí o Ho r c o n e s s e s umó a l lote de punteros de la zon a n o r t e t r a s imp o n e r s e por 1-0 ante 25 de Mayo de Nueva Esperanza. Con la primera fecha al día, este fin de semana se estará jugando la segunda fecha del Torneo Clausura 2018. Resultados 1ª fecha - Pendientes: Ho n o r i o Ba r o t 2 - At l . Pozo Betbeder 0. Río Horcones 1 - 25 de Mayo 0.