En Villa La Punta se jugará una nueva y atractiva fecha

09/11/2018 - CHOYA, Choya (C) En el estadio del Club Atlético Villa La Punta se pondrá en juego el domingo la undécima fecha del torneo que coordina la Liga Choyana de Fútbol. Será desde las 10.30 y hay un clima de definición debido a que restan dos capítulos para la finalización del campeonato y hay varios equipos que están con chances de levantar el trofeo mayor. Cabe destacar que Arsenal Fútbol Club, Atlético Choya y El Norte se ubican en la cima con 21 puntos. Luego con 18 unidades se encuentra el Club Atlético Villa La Punta y con 16 el Club Atlético Laprida, entre otros combinados. Programa El programa de partidos será el siguiente: Club Atlético Villa La Punta vs. Los Leones; Los Amigos vs. Banda Verde; Los Power vs. La Juve; Shishi Pozo vs. Club Atlético Choya; El Norte vs. Club Atlético Laprida y Casa Blanca vs. Arsenal Fútbol Club.