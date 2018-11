Ya están todos los cruces de los octavos de final

- CHOYA, Choya (C) El certamen “100 años de Central Córdoba” tendrá como atracción los octavos de finales. Esto se jugará en doble jornada en el club Social y Deportivo Coinor de la “Ciudad de la Amistad”. La competencia es organizada por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de la ciudad de Frías. Los cruces que están previstos para hoy desde las 19.30 son: Depor tivo Choya vs. Panificadora La Deseada; Los Cebollitas vs. Veteranos; Farmacia del Rosario vs. La Mexicana y Los Canarios vs. Influencia. Mañana a partir de las 19.30 están programados los siguientes enfrentamientos: Carnicería Tres Hermanos vs. Atlético Quirós; Panificadora La Suecia vs. M y M Deportes y a último turno lo harán Icaño vs. Ferroviarios. Ventaja Se recuerda por otro lado que los equipos que hacen las veces de local cuentan con ventaja deportiva y con solo empatar pasarán a los cuartos de finales. El elenco de La Casa del Plomero, por haber concluido primero en la fase regular, pasa a la otra instancia.