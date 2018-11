Esta noche se disputará otra jornada en Los Ferroviarios

09/11/2018 - CHOYA, Choya (C) En el predio de Los Ferroviarios, en la zona oeste de esta localidad, se jugará la sexta fecha del campeonato de Papi Fútbol 6. Allí habrá en total cuatro encuentros, que prometen ser apasionantes. Por esta razón se espera un gran marco de público, como en las jornadas anteriores. El horario de inicio para el primer encuentro será a las 21, con 15 minutos de tolerancia. El fixture propone el siguiente detalle de partidos: Brasil vs. Barrio Chino; Policial vs. Banda Verde; Estación La Punta vs. Los Sangu y a último turno se medirán Andino vs. 9 Campeones. Con respecto a la tabla de posiciones, sigue en la cima el elenco de Andino con 12 unidades, más allá de haber perdido el invicto con Los Sangu en la última fecha por 2 a 1.