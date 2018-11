San Martín - Belgrano y Argentino - Los Dorados, los cruces de semis

09/11/2018 - LAS TERMAS, Río Hondo (C). San Martín goleó 4 a 1 a Villa Nueva; Argentino venció 1 a 0 a 25 de Mayo; Belgrano le ganó a Legresti 2 a 0 y Los Dorados empató 2 a 2 con Termas. Este fin de semana se jugarán los cruces de la etapa semifinal de la Liguilla de la Liga Termense de Fútbol. Los encuentros fueron programados para que se jueguen el domingo en la cancha de 25 de Mayo. San Martín se enfrentará con Belgrano. El Santo viene de golear por 4 a 1 sin atenuantes a Villa Nueva con dos goles de Exequiel Ávila, Mauro Aguilar y Carlos Gauna. Para el “Villero” abrió la cuenta Maciel Gómez. Belgrano venció por 2 a 0 a Sebastián Legresti con dos goles de Lucas Chapa, en un partido que no tuvo inconveniente para dejar en el camino a un tibio Legresti. Argentino jugará con Los Dorados. Los de Agua Santa se desquitaron de la semana pasada del clásico y terminó ganándole por la mínima diferencia a 25 de Mayo con gol de Rubén Barla, encuentro planteado en forma inteligente por Argentino. En el segundo tiempo buscó por todos los medios el “Tripero”, pero no le alcanzó para llegar a la igualdad que lo depositaría en la semifinal que jugará su eterno rival. Los Dorados empataron con Termas en un duro partido que lo ganaban, se lo dieron vuelta y logró empatar antes del final, por mejor ubicación en la tabla paso la semifinal. Abrió la cuenta Leo Lazarte. El Termas lo dio vuelta con dos goles de Lautaro Bertoya y empató Mariano Aguirre. Programa de partidos Los encuentros de ida de la semifinal se jugarán el domingo en la cancha de 25 de Mayo. En el primer turno a las 14.45 se enfrentarán Belgrano con San Martín. En el segundo partido, a las 16.45, jugarán Argentino con Los Dorados.