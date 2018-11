El Torneo Clausura 2018, en etapa de definiciones

09/11/2018 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Se conocen los ocho equipos (cuatro por la zona campeonato y cuatro por la zona consuelo) de la categoría C40, que jugarán este fin de semana las semifinales del torneo Clausura 2018, organizado por la Asociación de Fútbol Amateur. Resultados: Arsenal 2, Tigres1; Wall Mar 4, Dep. Morón 1; M.K. Antu y Triunfadores empataron 3 a 3, en penales ganó Triunfadores 4 a 2; Bº Sur 3, Bº Belgrano 0; Las Américas 2, Villa Elisa 2; en penales ganó Las Américas 5 a 3; Trula 2, Forres 0; La Loma ganó el partido al no presentarse Triki y; El Gateao 2, Talleres 2, en penales ganó El Gateao 7 a 6. Jugarán mañana sábado las semifinales desde la 14.30 con media hora de tolerancia por la zona campeonato. En cancha Las Américas lo harán: Arsenal vs. Bº Sur. En cancha de Barrio Sur: Trula vs. El Gateao. Mientras que por la zona Consuelo se medirán en cancha El Vinal (J. Bravo) Las Américas vs. La Loma y, en cancha de Trula: Sol de América vs. Triunfadores.