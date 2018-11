FÚNEBRES | 9 de noviembre de 2018

09/11/2018 -

Fallecimientos

- María Angélica Garay de Romano

- Rita Cristina Vieyra de Ovejero

- Maximiliano Prado (Dpto. Alberdi)

- Roque Lidorio Ríos

- Raúl Emmanuel Russo

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ, ADA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. María Costas de Amanquez y su esposo Carlos Amanquez participan el fallecimiento de Ada y acompañan a sus amigos Ely, Dito y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

GALVÁN, BENITO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Norma Correa de Miggitsch e hijos participan el fallecimiento de Tito, vecino y amigo de muchos años, acompañando a sus hijos Rosa, Pepe y Miki y demás fliares. en este momento de dolor. "Que Dios le dé el descanso eterno".

GALVÁN, BENITO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Dr. Jorge Alejandro Fiad y su esposa Alcira Giró, sus hijas Eugenia, Agostina y sus respectivas familias acompañan en el dolor al Dr. José Galván, esposa, hijos y demás familiares. Rogamos cristiana resignación. Loreto.

GALVÁN, BENITO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Amigas y colaboradoras del laboratorio Maria Luisa, Karina y Teresita acompañan al Dr. José en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Loreto.

GALVÁN, BENITO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. El Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculado, Dr. José Ángel Galván y acompaña a su familia en este doloroso momento. Se eleva oraciones en su memoria.

GARAY DE ROMANO, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Su esposo Arcenio Romano, sus hijos Hernán y Lorena Romano, su hija política Marta, Hernán, nietos Valentina, Aldana, Bianca , Delfina y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio El Descanso.Cob. Norcen SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

GARAY DE ROMANO, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Los compañeros y amigos del equipo Despensa Los Mellis participa con dolor el fallecimiento de la hermana del compañero. Elevan oraciones en su memoria.

GARAY DE ROMANO, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Directivos y personal de Senna Automotores, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GARAY DE ROMANO, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Cecilia Lagar, Crhistian Acosta, Sofía y Emilio Acosta Lagar acompañan a su querida amiga Lorena y a toda su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. ''Señor ya está ante tí, recìbela en tu Reino''. Félix Lezana, su esposa Reina Rebullida con sus hijos Rodrigo y Gonzalo, acompañan con mucho cariño a su hermano Nicolás, su hermana política María Inés Bravo, su sobrino Nicolás Domingo por esta dolorosa pérdida familiar. Elevan oraciones por la paz de su alma.

GÓMEZ, ANA MERCEDES (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá". Gracias Gringa por ser siempre la compañía de nuesta madre y sabemos que se encontrarán en el más allá. Vivirás por siempre en nuestros corazones y recuerdos. Ana María Sierra, Estela Sierra y flia, Pochy Sierra y flia, y Ramón Ledesma y flia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA MERCEDES (GRINGA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. Tus amigas Rosalia Alegre y Victoria Alegre participan con profundo dolor su fallecimiento Ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Sus hijos Florencia, Débora, Miguel, Cinthia, Gustavo, Noelia, Mercedes, Milagro, Franco, Leonel y Santiago, nietos, hnos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio el Zanjón a las 9 hs., casa duelo sala velat. Bº Ejército Argentino SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. "Señor, ya está ante tu presencia este ser maravilloso, donde hay paz y felicidad. Fuiste un gran hermano". Te recordará siempre tu hermana Graciela y su familia.

RUSSO, RAÚL EMMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Sus padres: Balo y Luisa, sus hnos. Pamela, Georgina y Albano, sus hnos. pol, Rubén y Marcio, y sobrinos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 16 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Calle 104 N 2941 Borges. Caruso cia. arg. de seguros S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Mofid Alyaaji, su esposa Vanessa participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Jorge Daniel Azar, Estella Protti participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Cristian Azar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, TANUS ATIE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18 en Kafar behem, Siria|. Sebastián Azar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Con fe nos unimos a las palabras de San Pablo. El sufrimiento de aquí abajo, no tiene proporción con la gloria del cielo. Su hermano Tato, cuñada Adri, sus sobrinos Gime, Virgi y Juanjo, su tía del corazón Carmen y su abuela del corazón Malila participan y acompañan en el dolor por la pronta partida de la querida Vero.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Vuela vuela, bella novia, eterna adolescente que no existe cielo... Ni horizonte, ni sueño eterno que te alcance, con el amor sublime... que sembraste vivirás por siempre... eternamente desde hoy en nuestros corazones. Su hermano Pablo Guillermo, Cinthia Alejandra, sus sobrinos Mateo y Marcos. Te recordarán siempre. Descansa en paz.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Sus primos Normí Jime de Ávalos, Rita Isabel Lazo, Maximiliano y Horacio Avalos, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Te fuiste como una brisa cuando nadie imaginaba, eras una persona llena de amor, bondad y servicio al prójimo, siempre sonriente y feliz. El Señor Jesús te invito a su jardín para que goces de una vida eterna y aceptaste, hoy esta feliz en ese lugar de luz y paz. Sus tías Mercedes y Susana Perez Coronel.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Descansa en paz querida Vero. Recibe un abrazo eterno de todos los que te queremos. Siempre estarás en nuestros corazones como una personita excelente, alegre y positiva .Tu partida es un golpe que no esperábamos. Ahora eres un ángel en la Casa de nuestro Padre Celestial. Su tía Tita Lazo de Coronel; primos: Dina y Eduardo; Walter y María; Nancy, Florencia, Milagros, Franco, Gaby y Candela abrazamos en este dolor a Stela y hermanos elevando oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. Parque de la Paz. Descansa en paz.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Vero: hoy sos una estrella brillante que nos iluminas desde el cielo. Sus primos Lina Coronel y Daniel Gómez, Florencia y Milagros. Te despedimos con mucho dolor. Descansa en los brazos del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Sus amigas Florencia Salinas, Luciana Leguizamón, Rominas Esperguin, Analia Manzur y Florencia Jiménez, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Directora Gral. Pers. directivo, administrativo, docente y no docente del CEF Colegio San Francisco de Asis lamentan el fallecimiento de la hna. de su cont. Noelia Silva, Elevando oraciones al Altísimo por el eterno descanso de su alma. pidiendo también resignación a su flia. Brille para ella la luz que no tiene fin.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Ing. José Manuel Salgado y Paula Maria Baltar, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Sara Cuello y flia. participa con dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su descanso eterno.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Siempre en nuestro corazón. Flia. Gomez Bixione. Nina Lazo, Monica y Marta Bixione, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. "Señor, recíbela a Verito en tus brazos y dale el descanso eterno". Familia Cabrera - Moisés participa el fallecimiento de nuestra querida amiga, acompañan a toda su flia. en estos momentos. ruegan oraciones en su querida memoria. "Qué descanses en paz".

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Mi querida Vero y su personaje Malefica: hoy recibí la tremenda noticia de tu fallecimiento, quedé sin palabras, sentía que mi corazón se detenía ante la noticia para mí sumamente inesperada, me sobrepasa el dolor. Podría escribir miles de cosas y todas bellas como vos pero sólo sé llorar. No te vamos a olvidar, vas a aser una estrella alegre como fuiste en vida. Tu profesora y ex directora del Grupo Ser, Nora Gutierrez y tus compañeros y amigos. Descansa en paz ángel mio.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Partiste al cielo del Señor para estar a su lado y ahora descansaras en paz, no tenemos consuelo por tu partida, más que recordar todos los hermosos momentos que pasamos juntas. Estarás siempre en mi corazón, rogamos oraciones en tu memoria y consuelo para su esposo, mamá y hermana, Su amiga Adriana Dominguez y flia. acompaña en este doloroso momento.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. En cada charla, en cada salida, en cada encuentro de este grupo, estarás siempre presente Verito. Te recordaremos con esa hermosa sonrisa que te caracterizaba, Tus gestos inigualables y con esa personalidad única, especial como nos decías. Te amamos, tus amigas de siempre. Lia, Flory, Xime, Gise y tus pequeños sobrinos Lauti, Eva y Feli.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Los compañeros de su hna. del colegio San José, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. María Belén Farreras y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Cdor. Felipe Lo Bruno y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Directivos y personal de Lo Bruno Automotores acompañan con profundo pesar. Brille para ella la luz que no tiene fin y que sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Sus compañeros de Plan Ovalo de Lo Bruno Automotores, sienten con mucha congoja la partida de su compañera Verónica a tan temprana edad. Acompañamos a su esposo, madre y hermanos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Señor: dale tu luz y descanso eterno en esta nueva vida al lado Tuyo. Nancy Alejandra Coronel y Milagros. Que descanses en paz Verito. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. "Señor: recíbela en tus brazos y que brille para ella la luz que no tiene fin". Walter Coronel y María Antonia Chasampy, sus hijos: Franco, Gabi y Candela participan su fallecimiento con profundo dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Verito: hoy la tristeza nos embarga porque abriste tus alas y te fuiste a cobijar a los brazos de nuestro Padre Celestial. Quedarás en nuestros corazones para siempre, recordando tu alegría, y tu dulce sonrisa angelical. Walter Lazo y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Integrantes del equipo de Vóley del Consejo Profesional de Ciencias Económicas participan con profundo pesar del fallecimiento de la hermana de nuestra colega Noelia Silva. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Personal de panadería Centro participa con profundo dolor el fallecimiento de Vero clienta y vecina. Ruega oraciones en su memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Sergio Camacho y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE OVEJERO, RITA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Su abuelo político David (Pocholo) Aranda e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su nieto Pepo Ovejero. Sus restos seran sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE OVEJERO, RITA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Sus padres políticos Miguel Ángel y Nélida Ester, sus cuñados Andrea, Mariela, Analia, Silvana, Rita y Diego y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE OVEJERO, RITA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Cirilo Ovejero y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE OVEJERO, RITA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Señor dale el descanso eterno a mi tia Rita Cristina Vieyra (Lita) y brille la luz de su alma eterna. Tia querida no me olvidaré de vos. Tu sobrina Angela Carolina Ovejero, participa con profundo dolor su fallecimiento.

VIEYRA DE OVEJERO, RITA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Carlos Aranda y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIEYRA DE OVEJERO, RITA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Personal de Jardin Nº 25 " Los Pastorcitos " acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Carmen Vieyra. Ruegan por su descanso en paz.

VIEYRA DE OVEJERO, RITA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Pique, Carpy, Gally, Vinchuca acompañan al amigo Pepo Ovejero y sus tres hijos en este dificil momento.

VIEYRA DE OVEJERO, RITA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. El Sr. presidente José Félix Alfano del Club Atlético Central Córdoba acompaña con profundo pesar y dolor al Sr. Miguel Ovejero y flia. en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

VIEYRA DE OVEJERO, RITA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. El Club Atlético Central Córdoba participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. esposa del Sr. Miguel Ovejero, expresando las más sentidas condolencias para con sus fliares. y allegados.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BAUDANO DE IBARRA, CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/16|. Con motivo de cumplirse el segundo año de su partida al Reino del Señor, su esposo e hijos invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20,30 en la iglesia de Mailin, para rezar por su eterno descanso.

GONZÁLEZ, GREGORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/08|. Chanchy: tu familia recuerda momentos compartidos de tristezas, risas, alegrías que quedarán por siempre .. Sabemos que estás acompañada por Dios, la Virgen María y por nuestra madre. Los ángeles celestiales corearán en tu próximo cumpleaños. ¡Qué gozo, Dios nuestro Señor! Su hermana Ana María González, hno. pol. Enrique Cáceres, sobrinos Germán y Fabián Cáceres y familias la recordarán en la misa en la Pquia. de Sumampa.

LÓPEZ, FRANCISCO PILAR CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/10|. Su esposa Yolanda Frías, sus hijos Eduardo y Rodolfo, nietos, bisnietos y demás fliares. invitan a participar de la misa que se realizará en su querida memoria, hoy a las 20,30 hs. en la iglesia La Merced, con motivo de haber pasado ocho años de su fallecimiento y recordar a quien con sus silencios, decía todo y con su prudencia y afecto cultivaba amigos, por eso con desconsuelo ante la pérdida, no aferramos a su recuerdo y rogamos por su eterno descanso.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus tíos Joaquín, Victoria, Delia y Rodolfo y sus respectivas flia. participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su querida memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. "Que el Señor le conceda a la familia, paz y consuelo en este difícil momento". Sus tíos Delia, José Borquez, sus sobrinos Cristian, Aidé, Rita y Daniel participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Ana Carina Farías de Roger y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Personal de Intendencia del Juzgado Federal: Sixto Medina, Rene Acuña, Liliana Campos, Pedro Saavedra, Julio Urquiza, Carlos Leguizamon, Rudi Ibarra, Domingo Leguizamon, Gido Palavecino, Miguel Luna y Olegario Hernandez participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Daniel e hijos en este duro momento.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Chichi Medina acompaña a su amigo Daniel en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Dres. Manuel Horacio Elías, Rodrigo Gallardo, Claudia Muratore, Patricia Omill, Verónica Angeleri y Agustín Sayah Correa participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Mashi, María Ana, Luis Pablo Fernández y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Manuel Horacio Elías participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Dra. Valeria Nazario, compañera de trabajo de su hijo Daniel participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Los compañeros de su esposo Walter Daniel Micol de la Secretaria Electoral Nacional: Susana Urtubey, Magui Reyes, Liz Aguilar, Monica Carol, Patricia Fallon,. Beatriz Viaña, maría José Pantorilla, Angelica Kuchudis, Guillermo Valle, Ricardo Bravo, Jorge Hollemaert, Juan Soria, Oscar Quiroga y Carlos Sayago participan el fallecimiento de su esposa y ruegan una oracion en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Los compañeros de su esposo Walter Daniel Micol de la Secretaria Electoral Nacional participan el fallecimiento de su señora esposa y ruegan una oración en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Gustavo Gallo, Walter Gallo, Eddy Fernández, Alfredo Neira, Ariel y José Luis Olguín; Roberto y Rodrigo Guaraz; Carlos y Guillermo Correa; Gustavo Giménez y Juan José Scatolani y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Alba Lía Garzón junto a sus hijos: Lucia María y Rodrigo Domínguez, Juan Manuel y María Rosa Gutierrez, Normi y Ana Carolina Soria; sus nietos Amelia y Samuel Domínguez, acompañan con cariño a la flia Micol Alvarado.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Indiana y Alba Lía Garzón participan con pesar la partida de María Inés y acompañan en el dolor a Daniel y Nehemías.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Dra. María Emilia Sayavedra de Mitre y flia. acompañan a sus amigos Susana y Daniel en este momento de tanto dolor , elevando oraciones para que Dios conceda paz para las almas de sus seres queridos y mucha fortaleza espiritual para transitar este difícil momento.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Los compañeros de trabajo: Walter Cura, Alicia Allub, Gabriela Giannoni, Omar Cipolatti, Alba Lía Garzón, Alicia Cárdenas, Verónica López, Bárbara Llinás, Viviana García Guzmán, Constanza Gómez Domínguez y Carlos Emilio Serrano acompañan a su esposo Daniel Micol, en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. María Angélica Bossini, Aurora Ramos Taboada, Lucrecia Scrimini, Rocío Romano, Hugo González , Santiago Bustos y Juan Cruz Chávez acompañan con cariño al compañero Daniel, en este momento de dolor y ruegan oraciones en la memoria de su esposa María Inés.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Personal de mesa de entradas de la Secretaria Electoral: Clara Salera, Santiago Barquín, Cesar Montenegro, Mariano Santillán, Ada Pons, Violeta Juárez, Raúl Cabanillas, Marisa Coloricchio, Isabel Torrez, Adrian Abutti, Felipe Bravo, Eugenia Cabanillas, Susana Closas, Roberto Bucci, María Rosa Guzmán, Walter Ponce, Federico Giménez, Raúl Rodriguez, Silvina Díaz, Fernando Rivas. Acompañan a su esposo Daniel Micol en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Amigos y compañeros de su esposo Daniel de la Fiscalía Federal: Pedro Simón, Sergio Alvarez, Edith Salomon, Alejandra Gelid, Natalia Epstein, Pedro Basbus Turk, Elisa Stutbach, Ramón Trejo, Andres Mialich, Diego del Cura, Mariano Cantos, Roberto Gerez, Mariela Aluie, María Laura Molinari, Romina Daneri y José Ramirez participan con dolor de su fallecimiento de su esposa.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Felisa Anabel Moyano de Arce y Pablo Arce participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan al Dr. Daniel Micol y su flia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Silvina Díaz de Bravo y Ricardo Bravo participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Olga Peralta de Ibañez e hijos Gaby y Juan Marcelo y sus respectivas flias, participan el fallecimiento de la sobrina de nuestra querida amiga y vecina Norma de Anriquez y acompañan por tan irreparable perdida a todos sus fliares. Que el espìritu de María Ines descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Ricardo José Giménez, Patricia Omill y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo Daniel. Elevan oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Querida Marines: que tu camino hacia el Reino de Dios sea acompañado por todo el amor que sembraste a los que te rodearon. Con todo el agradecimiento y el amor te despedimos. Tus primos Luis Ariel Olguin y Fernanda Ledesma Vallejo, tus sobrinos Nazarena, Bautista, Jesús y Lázaro.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. La Promoción 82 de la Escuela Normal ''José Benjamin Gorostiaga'', despide con tristeza a la querida compañera. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Rogamos una oración en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. René Ibarra, Adriana González y Mariel Ibarra González, acompañan en el dolor a su amigo Dani y familia ante tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Silvia Abalovich, Silvina Leal, Víctor Jerez, Nelly Llado, Analía Paulon, Cristian Sández, Carlos Hurtado, integrantes de la Defensoría Federal acompañan con dolor al Dr. Daniel Micol, ante la irreparable pérdida de su esposa. Elevando oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Chichi Medina acompaña a su amigo Daniel en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Amigos y compañeros de su hijo Daniel de la Fiscalía Federal: Pedro Simón, Sergio Alvarez, Edith Salomon, Alejandra Gelid, Natalia Epstein, Pedro Basbus Turk, Elisa Stutbach, Ramón Trejo, Andres Mialich, Diego del Cura, Mariano Cantos, Roberto Gerez, Mariela Aluie, María Laura Molinari, Romina Daneri y José Ramirez participan con dolor de su fallecimiento.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Silvina Diaz de Bravo y Ricardo Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento. elevan oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Ricardo José Giménez, Patricia Omill y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Daniel y Susy. Elevan oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. ''Que el Señor te reciba en tu gloria''. Antonio Aparicio e hijos acompañan a su esposa e hijos en este momento dificil". Rogamos oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. 'Que brille para vos la luz que no tiene fin''. Antonio Aparicio e hijos acompañan a su familia en este momento dificil. Elevando oraciones en su memoria.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Silvia Abalovich, Silvina Leal, Víctor Jerez, Nelly Llado, Analía Paulon, Cristian Sández, Carlos Hurtado, integrantes de la Defensoría Federal acompañan con dolor al Dr. Daniel Micol, ante la irreparable pérdida de su padre. Elevando oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAMPOS, GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/18|. La comunidad educativa del Instituto Superior de Profesorado Provincial N° 2 participa con profundo dolor el fallecimiento del tío de nuestro compañero Eduardo Gallardo Campos. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PRADO, MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Su esposa Vera, sus hijos Bautista y Alan ,sus padres Carlos Prado, Sara Robles, sus hnos ,tíos, sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana. el cortejo partirá del paraje La Unión Dpto. Alberdi.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Su esposa Selva Sombra, sus hijos Roque, Daniel, Mónica, Marisa, Luis , Ramón, Cristian, Diego y demás familiares sus restos serán inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto. Cob. Caruso Cia Arg. DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA TEL 4219787.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. "Don Ríos muchos años compartiendo en flia, hoy nos toca despedirlo con mucho dolor, Dios le dará el descanso a su alma y nosotros lo recordaremos hasta nuestros últimos días de vida. Sus hijos Ariel Ríos, Silvia Neirot y sus nietos Javier y Virginia.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Caminante no hagas ruido que nuestro hermano se a dormido, en los brazos del señor. Sus hermanos Antonio, Rosa, Selva, Nelly, Mary, Ramón, Julio y Elsa. Hermanos políticos y sobrinos. Participan con profundo dolor su fallecimiento.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Concede Señor el descanso eterno e ilumina con tu luz perpetua el alma de nuestro hermano Gordo. Su hermano Julio y familia participa con profundo dolor su fallecimiento.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. "Señor dale el descanso eterno a Don Ríos y lamentamos su pronta partida. Lo recordaremos con mucho cariño en nuestras flias. Esther de Neirot, Omar, Silvia Neirot, Ariel, Javier y Virginia Ríos. Que brille la luz que no tiene fin". Sus restos son velados en Loreto.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Personal Directivo, Docentes y personal de Maestranza de la escuela Nº 342 José F. Castiglione turno mañana y tarde participan con dolor el fallecimiento del papá de la colega Mónica y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Propietarios, personal administrativo y empleados de Súper Nataly participa con dolor el fallecimiento del padre de sus empleados Diego, Carlos y Cristian Ríos. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. José Aníbal Sotelo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y vecino Roque Ríos, elevan una oración en su memoria y ruegan por el consuelo a su familia.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Su compadre Juan Carlos Sotelo, su esposa Rosa, sus hijos Juanjo y Mile participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y ruegan por el consuelo de su familia.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. En la tierra fuiste ejemplo de trabajo, unión, protección y humildad, que brille para el la luz que no tiene fin. Tu hermano Antonio y familia.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Cuántos dones, cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza supo recibir en este mundo y nunca dejó de compartirlas con sus seres queridos. José Daniel Umaño y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero de trabajo. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Compañero de trabajo municipal y amigo Oscar Pinto y familia. Participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Mario Oscar Ponce y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Máximo Rojas, Olga, Alejandra y Deito Ponce. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROSALES, RONALD RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Sus hermanos Ermosa, Negro Rosales, sus hnos políticos Carlos y Graciela, sus sobrinos Cristian, Matias, D,Angelo , Maisabe, Claudio, Erika, Yoana, Juan Carlos, Emilse, Any, Cesilia y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio Cristo Redentor de Fernández. Cob Iosep SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787

ROSALES, RONALD RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. "Las almas buenas caminan en presencia del Señor y descansa en paz en su morada celestial". Sus hermanos Genaro Rosales, su esposa Graciela de Rosales y Reina Rosales e hijo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROSALES, RONALD RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. "Ningún lugar está lejos, cuando unen los lazos del amor por siempre en nuestro corazón tío del alma". Sus sobrinos Erika, Claudio, Yoana, Maisabé, Matías, Cristian, Martin. Fernando, Anabela y Mariela, sus sobrinos nietos: Benicío, Luis, Francesca, Mia, Mauro, Valentina, Antonella, Gabriel y Bruno, participan con dolor su fallecimiento.

ROSALES, RONALD RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Los amigos de la familia Carlos, Nelly, Sonia y Betti Martínez participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROSALES, RONALD RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. "Señor, ya está en tu reino, has que brille para él la luz que no tiene fin". Sus amigos Chnono´s, Gaby, Flor y Pilar participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOSA DE VERÓN, SECUNDINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Con gran pesar participamos el fallecimiento de Nina y acompañamos a nuestros primos Patricia, Raul y familias en este triste momento. Carlos Coronel, Estela Medina de Coronel e hijos, Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

SÁNCHEZ, ALEJANDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/18|. Sus padres, esposa e hijas invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20:30 hs. en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.