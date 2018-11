Cuatro consejos para prevenir un infarto durante las finales

Fotos EMINENCIA. El doctor López Rossetti es uno de los especialistas en cardiología más importantes en nuestro país.

09/11/2018 -

El Dr. Daniel López Rosetti, reconocido especialista en clínica médica y cardiólogo universitario, se expresó en su Instagram sobre la primera superfinal de la Copa Libertadores entre Boca y River y dio algunos tips para evitar un infarto durante el partido.

El prestigioso profesional posteó en su cuenta de la mencionada red social el siguiente texto, con cuatro consejos vitales:

El fútbol es un deporte y también una metáfora de combate. Al combatir uno se prepara mental y físicamente para dos posibilidades: lucha o huida. Y esto repercute en la salud porque nuestro cerebro no distingue entre una catástrofe real como por ejemplo un terremoto, y una imaginaria. En cualquiera de estos dos casos (real o imaginario) ocurre que lo que pasa en la mente pasa en el cuerpo.

Hay personas susceptibles que se toman muy en serio un partido de fútbol. Por este motivo una catástrofe deportiva, aunque parezca increíble, puede generar para el cerebro de un apasionado la misma condición de estrés agudo que una amenaza física real.

Teniendo esto presente, mi recomendación médica al momento de ver este superclásico es:

1) Para las personas que no se encuentran con medicación cardiológica, simplemente no tener excesos: no comer de más, no beber de más, y, lo ideal es no fumar.

2) Durante el partido realizar alguna pausa activa moviéndose un poco para activar la circulación y lo mismo sugiero durante el entretiempo.

3) Para quien tiene una enfermedad cardiológica en tratamiento: las mismas indicaciones anteriores y con anticipación al partido consultar con su médico por recomendaciones según su condición en particular.

4) Para todos: pasémosla bien, el deporte es para disfrutar.