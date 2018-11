Autoridades dejaron habilitada ayer la 9ª Feria del Libro de la provincia en el Fórum

Fotos RECORRIDA. Tras el acto inaugural, el jefe de Gabinete de Ministros visitó el stand de EL LIBERAL y se interesó por nuestros productos.

Notas Relacionadas

EL LIBERAL, uno de los stands más visitados en la exposición

09/11/2018 -

En el transcurso de un acto que fue presidido por el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, se realizó ayer la apertura de la 9ª edición de la Feria Provincial del Libro, que bajo el lema "Amo mi libro", se realizará hasta el domingo en el Fórum - Centro de Convenciones y Exposiciones, organizada por el Gobierno de la provincia.

Estuvieron presentes también los ministros de Justicia, Ricardo Daives, de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, de Producción, Miguel Mandrille y de Salud, Natividad Nassif, subsecretaria de Cultura, Cristina Campitelli, rector de la Ucse, Luis Lucena y presidente de la feria del libro 2018, Dr. Carlos Zurita.

Este evento fue declarado de interés provincial, educativo y cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, así como también de interés educativo por el Ministerio de Educación.

El presidente de la Feria, Carlos Zurita, agradeció a los quienes le confirieron "el honor de presidir esta feria", y dijo que el encuentro era motivo para "celebrar la continuidad de esta feria, porque el hecho de que ésta sea la 9ª edición, significa que no fue emprendimiento de un momento, sino que muestra perspectiva, trayectoria, crecimiento y maduración; la diversidad que muestra; y la masividad y la amplitud de su concurrencia lo cual demuestra que la cultura santiagueña ha ido evolucionando".

También agradeció a las editoriales "que son las que publican los libros", y valoró que "en la última década se ha visto una importantísima proliferación de nuevas editoriales, porque pasa algo en Santiago del Estero que antes no existía, y es que uno tiene la posibilidad de publicar en ciertos y en determinados lugares".

Elías Suárez

Elías Suárez agradeció al Dr. Zurita, a quienes lo acompañaron en la apertura de la Feria, y "especialmente a los autores".

"En nombre del Gobierno de la provincia, del gobernador Gerardo Zamora, quiero decirles a todos que este evento no es más que la ratificación de una política de Estado. Significa la continuidad de una política de Estado, no solo en la asignación de los recursos necesarios para que esta política se desarrolle, sino también en el trabajo a lo largo de todo el año para que esa política fructifique, lo que no solo es mérito de quienes gobiernan, sino de quienes hacen la cultura de nuestra provincia, reconocida a nivel nacional e internacional", agregó.

Adelantó que "esta 9ª Feria del Libro le va a ofrecer a todos quienes nos visiten y en especial a los jóvenes y estudiantes, más de 60 stands".

"La verdad, debemos ponernos contentos y satisfechos por un año más de esta feria del libro, que va a ofrecer numerosos espacios para charlas, debates, para participar entre todos. Aspiramos a que la gente participe y se sienta integrada en un espacio de debate y participación. Es un gran esfuerzo, pero debemos ponernos contentos porque un año podemos hacerla, llevarla adelante", dijo.

Al concluir, anunció, que el Gobierno provincial lanzará próximamente dos concursos: uno de ensayos del bicentenario de nuestra autonomía provincial, y otro de audiovisuales con personajes y lugares que hayan hecho un aporte en nuestra provincia para que estén disponibles para el año que viene. Las bases y condiciones del mismo, las dará a conocer la Subsecretaría de Cultura.