Fotos Nación insiste con el bono, pero las empresas ratifican que no pueden pagarlo

09/11/2018 -

El Gobierno tiene listo el decreto por el bono de $ 5.000 que quiere imponer al sector privado en al menos dos cuotas con el sueldo de este mes y el de diciembre, y que recibió la crítica y la negativa de todas las cámaras empresariales. El escrito indica que serán otorgadas la mitad con los salarios de noviembre, pagaderos en diciembre y el resto con los salarios de enero pagadero en febrero. Sin embargo, la copia del decreto que aún no fue firmado por el presidente Macri y que reveló ámbito.com, explica que las empresas cuyos sectores "se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva" podrán "adecuar la implementación" de los plazos y los montos del bono. Acuerdos previos Asimismo, el texto explicita que aquellos acuerdos salariales que ya fueron cerrados a lo largo del año "podrán compensar el aumento" con la suma total del plus salarial salvo que las empresas y los gremios acuerdan "expresamente" su no absorción. Además, el decreto dispone que las empresas que ya otorgaron "unilateralmente" otros incrementos sobre las subas salariales "podrán compensarlos" con la suma total del bono. Por lo pronto, el texto también destacó que el bono de $ 5.000 "adquirirá carácter no remunerativo". El DNU confirma que los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal "quedan excluidos" del otorgamiento del bono. En cuanto a los despidos, el texto que espera la firma del Presidente estipula que antes de realizar despidos las empresas deben comunicar "de manera fehaciente" la decisión de cesar trabajadores ante el Ministerio de Producción y Trabajo con una "anticipación no menor a diez días hábiles" antes de hacerla efectiva. Ante este decreto, la totalidad de las cámaras que nuclean las empresas argentinas han manifestado que tienen dificultades para sostener sus negocios abiertos y que mal podrían hacer frente a la imposición del Gobierno.