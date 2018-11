Huelga por falta de pago

09/11/2018 -

Los jugadores de Instituto de Córdoba, que reclaman salarios adeudados, no se presentaron ayer al entrenamiento previsto por el director técnico, Darío Franco, aunque el club asegura que viajarán a Buenos Aires para enfrentar mañana a Chacarita. "Quedamos sorprendidos, cuando vi que no estaban los autos, me enteré ahí" en el campo de entrenamiento dijo el director deportivo del club, el ex jugador Diego Klimowicz.

"Me dijeron que esta noche viajan; ellos decidieron el martes entrenar sin ropa del club, igual el miércoles, pero esto me sorprendió porque el presidente (del club) les dijo que iba a darles una solución y finalmente se las dio", agregó. Y dijo estar "desconcertado" porque "no es normal lo que está pasando".