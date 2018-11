Domínguez puso en duda su continuidad

09/11/2018 -

Eduardo Domínguez está visiblemente incómodo con el presente futbolístico de su equipo, pero también dejó en claro ayer que se siente molesto por algunos aspectos que le corresponden a la dirigencia. Ese combo hizo que pusiera en duda su continuidad en Colón hasta el final del contrato que firmó hasta mediados de 2019.

"No tengo ganas de estar por estar. Si fue bueno o no mi trabajo, es otra historia. Pero yo no me siento cómodo si el hecho es estar por estar. Hay cosas que no voy a hacer públicas, pero se las comenté a Vignatti. Hay cosas que se pueden hacer y no se hacen, y hay otras que son difíciles de cambiar. Hay cosas que cuestan más de lo normal. Cuando uno quiere cambiar una creencia, una mentalidad o situaciones que se hicieron costumbre, se hace difícil. Nos acostumbramos a lo fácil", manifestó.