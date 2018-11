Frías: habrá acción en la Liga de las Instituciones

09/11/2018 -

CHOYA, Choya ( C). En el Parque Recreativo, Deportivo Municipal "Florencia Genesir", de la "Ciudad de la Amistad" se jugará el segundo capítulo del torneo organizado por la Liga de las Instituciones. La cita será hoy y se espera una buena concurrencia.

El programa arrancará a las 20 con los siguientes partidos: Tránsito vs. Social; Obras vs Banco; Panaderos vs. Polideportivo; Comercio vs. Técnica; Policía vs. La Bio y Aoma vs. Loma Negra.