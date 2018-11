Hypnosis hará oír a "Queen" en la Casa del Bicentenario

09/11/2018 -

Hace rato que Emilio Paz (voz principal), Alejandro Estigarribia (batería), Mauro Vigliotti (guitarra y instrumentos) e Iván Gramajo (bajo y coros) vienen trabajando en el tributo a "Queen" que ofrecerán mañana, a partir de las 22, en la Casa del Bicentenario, acompañados por Quique Villalba, en piano. Sin embargo, la efervescencia que generó la película que se exhibe en las salas de los cines de Santiago del Estero ayudó a multiplicar el deseo, entre el público, por volver a escuchar canciones como "Killer Queen", "We are the champions", "Love of my life", "Radio Gaga", y "Bohemian Rhapsody".

"La fecha de estreno de la película, tan cerca de nuestro show, es pura coincidencia, cosas del destino, pero nos sirve mucho porque la gente ha vuelto a tener en su oído, en su retina lo que es la banda, lo que es Queen en sí", contó Iván Gramajo, integrante de Hypnosis.

Y agregó: "Lo que más nos interesa es mostrar, un poco, con nuestra música, lo que es Queen. Hacer su repetorio es arte. Tenemos preparado un recorrido por toda la discografia de Queen, y poniendo en cada canción un poquito de nuestro estilo; representándolo en el escenario como lo que ha sido la banda en sí: una expresión artística desde lo musical y lo visual. Habrá videos, puesta en escena, vestuario".

Para este espectáculo, al que ya lo presentaron en mayo pasado, los músicos de Hypnosis tuvieron que volver a aprender a tocar. "La preparacion para tocar este tipo de temas nos ha ayudado a crecer como músicos, como banda, y nos ha ayudado a apreciar lo que era armar un tema en esa época", contó Gramajo.