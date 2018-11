FÚNEBRES | 10 de noviembre de 2018

10/11/2018 -

Ana Alejandrina Acuña

Estela Romano (La Banda)

Lucio Leocadio Brandán (La Banda)

Carlos Alberto Cieri

Angela Morán

ACUÑA, ANA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Sus hijos Luci, Marta, Rosa, Sulma, Alejandro, Analia, Cristian, Alfredo, Luki y Negra. Sus hermanos Orlando y Dora. hijos pol. nietos y bisnietos. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio La Piedad Cobertura Iosep. Servicio realizado por Cocheria Norte La Plata 162 TEL. 4219787.

ACUÑA, ANA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Siempre estarás en nuestros corazones, guardaremos los mejores recuerdos de tus enseñanzas y el cariño brindado a nosotros, que descanses en paz. ¡Te amamos mucho! Tu familia que siempre te recoradará con mucho amor: tus hijos Lucy, Marta, Yoyi, Zulma, Analía, Alejandro, Alfredo, Lucki, hijos pol. nietos, bisnietos y hnos. y demas familiares participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CIERI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. Sus hijos Carlina, Carlos y Yudith, sus hijos políticos Gerardo Villalba y Darío Arce, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio El Descanso. C de duelo P L Gallo 340 (SV). EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CIERI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. "No se muere cuando el corazón deja de latir, sino cuando los recuerdos dejan de existir". Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Su hija Carolina, hijo pol. Gerardo Villalba, nietos Agustina, Giuliana y Joaquín, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio el Descanso.

CIERI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su hija Yudith, hijo pol. Dario Arce, nietos Florencia, Franco y Sofia, participan con dolor su fallecimiento y sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio El Descanso.

CIERI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. Directivos y personal de Lo Bruno S.A participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CIERI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. "Señor me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre". Carina Bendezú, sus hijos Giselle, Martina y Jorgito, hijos políticos y nietos, acompañan en este momento a sus hijos Carlina, Carlitos y Judith.

GENTILE, TOMASA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Susana Falcione Pereda, José V. López Pizzorno, sus hijas Susanita, María Dolores (a); María del Carmen y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos, hermanos Anita y Nicolás Gentile y flias.

MORÁN, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. Mami, gracias por todo el amor brindado, el cuidado, la protección, me acogiste en tus brazos desde el primer momento con todo el amor del mundo, porque tu corazón era de oro y muy grande. Te amamos y siempre vivirás en nuestro recuerdo, en las cosas nuestras de todos los días. Quien deja huellas no desaparece y vos dejaste muchas huellas en nosotros, lo llevaremos siempre con nosotros. Sus hijas Kuki y Vane.

MORÁN, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. Su hermano Ángel participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

MORÁN, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. Su hermana política Rosa Silva, sus sobrinos Fernando y Franco Morán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORÁN, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. "Muy dolorosa tu partida". La tia Yely persona extremadamente noble, Dios la recibirá en sus brazos". Juan Escalada, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio El Descanso. Ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. El presidente Interventor del IOSEP C.P.N. Raúl O. Ayuch, Gerente General C.P.N. Graciela Muratore de Corona, Miembros del Consejo Gremial, Síndico, Gerentes de Áreas, Asesores legales y de Presidencia, personal Administrativo y de Maestranza de Casa Central, participan el fallecimiento de la madre de nuestro compañero de la delegacion de La Banda, Marcelino Gómez.

VIEYRA DE OVEJERO, RITA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Descansa en paz. Edelmiro Ovejero, Chichí Brandán, sus hijos Daniela, Lauri, Emilio y Belén Ovejero, con pesar acompañan a su sobrino y primo Pepo la irreparable pérdida de su esposa. Elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA DE CANALE, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/17|. "Tu ausencia llena nuestros ojos de lagrimas y aflige nuestro corazón, aunque tu recuerdo llena todo nuestro ser de un gran gozo. Esa luz que ahora desprendes será nuestra guía en la vida". Su esposo, hijos, hijas políticas, nietas y demás familiares, invitan a la misa al cumplirse un año de tu triste partida, hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita. Rogamos una oración en su memoria.

SAMBADE, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/18|. Lucecita, mi gran amiga, no estuve a tu lado para despedir a tu querida hija: tu orgullo, tu amor, tu debilidad: me desvasta. No hay consuelo pensar que ya no estará, que no verás más sus divinos ojos claros, pero esa, su mirada, que acariciaba, estarán en los ojos de tus nietos, y esa su sonrisa buena, hermosa, que siempre lucía estarán plasmadas en la carita de tus bisnietos. Sus palabras, sus brillantes ideas, su empuje, su valentía, la hallarás en los seres que ella te dejó para que te acompañen hasta tu hora final. Mi buena y leal amiga, recuerda que ella cambió de plan, que está con su padre y hermano (sus compinches). No la verás pero sabrás que siempre estará contigo, para guiarte, cuidarte, acompañarte. Seca tus lágrimas. No la pongas triste. Ella está en paz. Tu amiga Marisol que antes fue Mariana.

ALVARADO DE MICOL, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/18|. Damián y Mónica Estevez y Familia participan con dolor de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRANDÁN, LUCIO LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Su esposa Blanca Ramírez, sus hijo Juan Carlos, sus nietas Naila y Guillermina y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vilmer . Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

BRANDÁN, LUCIO LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Sus hermanas María Cristina, Dominga, Silvia Brandán, su hijo Juan Carlos Brandán, su hermana política Victoria Silva, su ex-esposa Blanca Ramírez y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRANDÁN, LUCIO LEOCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Sus sobrinos María Soledad Llanos, Sandra Liliana Llanos, María Cristina Llanos, Gloria Mabel Llanos, Daniel Llanos, Sergio Ramón Velázquez, Daniel Puertas, Emiliano Espinosa, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARINEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. Su esposa Alba Herrera, sus hijos Hugo, Juan Carlos, Silvia, Carmen, Manuel, hijos políticos, hermanos Pocho, Papi y Enrique. Nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Cañada Escobar. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

MICOL, RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/18|. Damián y Mónica Estevez y familia, participan con dolor de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROMANO, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Sus hijos Luis, Marisa, Alejandra, Claudia, Andres y Pablo. Hijos Pol. Ely, Juan, Jose, Alicia y Sole, sus hermanos Lito y Alejandro, nietos, bisnietos, tataranietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob Norcen servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. La Unión de Obreros y Empleados Municipales de Frías participa con dolor el fallecimiento del ex Sec. General del gremio municipal de la ciudad de Loreto. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. La Federación de Gremios Municipal participa con dolor el fallecimiento de uno del integrante de la comisión directiva de dicha federación y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. El Club Unión Obrera participa el fallecimiento del hermano del socio de la institución Ramón Squeria y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Concede señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin Jota y Dorys Jozami y sus hijos Julio, Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS, ROQUE LIDORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin. El Rotary Club de la Ciudad de Loreto participa con profundo dolor el fallecimiento

TOLOZA, MAURICIO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. Su esposa Maria Cristina Luna,su hija Liliana Toloza, sus hermanos Francisco, Francisca, Miguel, Valle, Maria del Carmen, Oscar, hijo político, sobrino y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad 11hs. COB. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

VILLALBA. SIMÓN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/18|. Sus hijos Segundo, Virginia, Adrian, Argeminia, Erminia, Rosa, Alejandro, Zulema, Juan, Simeón, Yesica, hijos políticos, nietos y bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernández a las 17 HS. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE- LA PLATA 162 - TEL. 4219787.