Esperando el súperclasico con una sonrisa

Fotos Demi Carabajal y su hijo León, Rogelio Jorge Llapur, Lidia Dolores Romagnoli de Rodríguez y Teresa Castronuovo visitaron EL LIBERAL para hablar del clásico.

10/11/2018 -

De un lado, Rogelio Jorge Llapur, periodista, y Lidia Dolores Romagnoli de Rodríguez, más conocida como la "Gringa". Del otro, Demi Carabajal y Teresa Castronuovo, ambos vinculados con el folclore y la cultura.

Pese a estar divididos por los colores, los cuatro disfrutaron ayer de una charla amena y divertida en EL LIBERAL, donde palpitaron el gran superclásico de esta tarde en la Bombonera.

Cada uno pudo contar sus vivencias y anécdotas vinculadas con los superclásicos, tiraron sus pronósticos y terminaron coincidiendo en la necesidad de enviar un mensaje de tolerancia para no dramatizar en exceso un resultado deportivo.





-¿Cuándo comenzó el sentimiento de hincha?

La Gringa: "Cuando lo conocí a Rodríguez (su esposo), me trastornó el cerebro hablándome de River y me trajo de regalo un póster. Entonces, yo le pregunté cuál es River. Yo pensé que River era una persona. Mis hermanos nunca hablaban de fútbol. Mi papá, pobrecito, se murió y nunca supe de qué cuadro era. Y a partir de ahí, hace 45 años que soy de River. Mis hijos y mis nietos también, porque Rodríguez es un enfermo (risas)".

Llapur: "Precisar exactamente una edad, no, pero de muy niño seguramente y nunca supe muy bien por qué de River. Yo digo quizá el barrio o la influencia de los amigos. Porque mi padre, que no era futbolero, pero era hincha de San Lorenzo y mis hermanos son de San Lorenzo. Y yo de pronto salí de River, pero no sé exactamente por qué. Éramos todos muy futboleros. Cerca de mi casa sobraban los baldíos, vivíamos jugando al fútbol. Mi madre a los gritos trataba de hacerme entrar porque con 42 grados de temperatura estábamos jugando en el potrero".

Carabajal: "Creo que ya he nacido de Boca. No es que en algún momento he elegido, de pronto era de Boca. No tengo una referencia digamos. Toda la familia del matrimonio de mi papi y mi mami somos todos de Boca. He tenido la oportunidad de probarme en Boca con 17 años y el día de la prueba he tenido el infortunio de que me han quebrado. A partir de ahí, he empezado a ser músico".





Castronuovo: "Desde que tengo uso de razón, en mi casa se hablaba de Boca y mi papá, como era de La Plata, era de Estudiantes. Vivíamos peleando con mi papá. Compraba bombas cuando perdía Boca. Mi mamá tenía esa pasión siempre. A mis hermanos les compraba camiseta, los llevaba a los partidos, era muy fanática. Hace un año la perdí. Hasta hace poquito era refutbolera".

-¿Dónde y con quién van a ver el partido? ¿Tienen cábalas?

La Gringa: "A las 7 de la mañana ya estoy horneando el pan casero, que se come según el resultado. Si el resultado es positivo, no dejan un chicharrón en el pan, se lo devoran todo. Si no, ni se acuerdan del pan casero. Siempre son casi 20, entre amigos, sobrinos y nietos. Todos se sientan en el mismo lugar. Y le comentaba a Rogelio que mi casa se ha convertido en los pasillos de la maternidad, no se miran, no se tocan, no preguntan. Y yo les digo que sin Ponzio y sin Gallardo igual vamos a festejar".

Llapur: "A mí me gusta mucho ver el fútbol por televisión, pero normalmente lo hago solo. No soy de reunirme en grupo o con amigos o con compañeros y preferentemente en mi casa. Trato de que no haya ruido, de que no molesten, que no me hablen porque uno se pone tenso. En estas circunstancias mucho más porque va a ser un partido muy tensionante".

Carabajal: "Lo voy a mirar en mi casa, como lo vengo haciendo en los últimos dos partidos de la Copa, más que nada porque tengo todo en mi casa. Capaz que la otra final me toque verlo en un viaje, porque creo que voy a estar tocando el 24 en Tucumán. Yo acepto todo, menos anti Boca. Prefiero verlo con gente de River, pero no anti Boca. Hay un montón de anti Boca".

Castronuovo: "Voy a quedar en casa, pero por una cuestión de cábala no lo veo. Ando haciendo cosas, limpiando, barriendo, pero no me siento a ver el partido’.





-¿Cuáles son los jugadores preferidos?

La Gringa: "Yo tengo mucha admiración por Ponzio, pero también me gusta el Pity Martínez que va a hacer el gol mañana (por hoy). Y a Gallardo lo amo. Y le hice una propuesta a Rodríguez: ‘¿Qué pasa si me pongo de novia con Gallardo?, ¿vos te vas a enojar?’. ‘No, metele nomás’, me responde. River es un equipo, todos trabajan en equipo y están secundados por un chico que ama el fútbol y sabe de fútbol como Gallardo. Independientemente del resultado, que obviamente mi deseo es que gane River, luego del partido, pedirle a la gente coherencia, que se tranquilice. Hay que evitar la violencia, los encuentros inesperados con amigos, porque hay mucha agresión, incluso por teléfono antes y después. Y eso no bueno, no es saludable.

Llapur: "Comparto con la ‘Gringa’. Si me preguntas hoy un referente en el fútbol, claramente Ponzio. Posiblemente porque sea el más antiguo y porque siempre ha puesto una pasión muy grande dentro de la cancha para jugar. Si me preguntas un referente anterior, yo te digo que fui un gran admirador de Francescoli...".

La Gringa: "Ay, mi vida".

Llapur: "Hoy si tengo que elegir un referente, Ponzio, que lamentablemente no va a estar en el primer partido. Habrá que ver cómo Gallardo estructura el equipo para reemplazarlo".