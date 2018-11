Germán Erramouspe: "La historieta está en todos lados"

Hoy 03:50 -

Germán Erramouspe es otro de los artistas consagrados a nivel internacional que se encuentra entre los invitados a la 9º Feria Provincial del Libro, que se lleva a cabo en el Fórum – Centro de Convenciones.

El ilustrador también dialogó con EL LIBERAL:

- ¿Cómo fueron tus inicios?

- Fue hace unos cuantos años. Arranqué dibujando “El Hombre Primordial” para una antología que fue serializada en capítulos, entre 2005 y 2006. La reeditamos en 2017 y se compiló en un libro.

- ¿Qué te llevó a trabajar como artista de cómics?

- Que soy un inútil en otra cosa, jajaja.

- ¿Cómo transcurre tu jornada de trabajo?

- Antes era muy noctámbulo, pero trato de no hacerlo más porque con los años se pone más difícil. Además, me gusta levantarme por la mañana; preparo el desayuno y me pongo a dibujar. De ahí en más, trabajo 12 horas por lo menos.

- ¿En qué estás trabajando ahora?

- Este año estuve dibujando “El Avispón Verde” para la editorial Dynamite Comics, y en este momento estoy haciendo las primeras páginas de un proyecto que se editará en Francia.

- La mayoría de los artistas que nos visitan trabajan para el exterior, ¿qué sucede con la historieta argentina?

- En Argentina, la historieta está muy viva pero no hay plata para que puedas vivir de eso. Los que pueden publicar acá o diseñan su proyecto para el mercado nacional lo hacen porque tienen otro trabajo, o bien trabajan para afuera. Es la industria del exterior la que te permite vivir de la historieta. Aquí salen muchas publicaciones y en gran parte es por el amor que tenemos los autores para que el género siga vivo. Hay muchas publicaciones, generalmente con tiradas chicas, para públicos más reducidos pero a su vez, se suben a las redes sociales y son seguidas por miles de personas. Algunas editoriales publican en papel pero tienen otro material que es exclusivo para internet; ellos eligen ese formato y son leídos por millones de personas.

- ¿Inciden las redes sociales en tu trabajo?

- Las redes sociales te benefician mucho. Hace años estabas encerrado, dibujando y dependías de un editor que te publicara. Hoy lo subís a una red social y ya tienes lectores. Siempre es beneficioso que tu trabajo se vea, después se verá la forma de que eso sea rentable.

- ¿Tu trabajo te obliga a viajar demasiado?

- Hace 12 años que vine a Santiago por primera vez y nunca había vuelto a viajar hasta este año, que me invitaron a eventos en Trenque Launquen, la Crack Bang Boom de Rosario y ahora aquí. Pero porque no se dio la oportunidad.

- En Rosario te nominaron a dos “Premios Carlos Trillo”, ¿verdad?

- Así es. “Mejor dibujante” por “Libertadores” para Capitán Ediciones, y en “Mejor rescate de material previamente editado en Argentina o el extranjero” por “El Hombre Primordial. No gané, pero estar nominado ya es muy importante porque todos los que estaban ahí eran muy buenos.

- ¿Qué te pareció nuestra Feria del Libro?

- No he recorrido mucho, pero está buenísima, muy interesante. La vez que vine estuvimos más alejados de la ciudad así que recién ahora estoy conociendo un poco más y estoy contento. Me gustó mucho. Quiero ver más.

- Ya diste un taller sobre cómics, ¿qué actividades te quedan por hacer en la Feria?

- Hoy vamos a dar un taller de “Iniciación a la historieta” con Rocío Aveleyra. Se trata sobre cómo incorporar a los niños a los cómics.

- ¿Se puede hacer eso o las nuevas generaciones prefieren las redes sociales o Youtube?

- Creo que no. Depende de lo que le acerques a un nene. Antes se decía que no se iba a leer más porque había inventado la televisión y los libros nunca se dejaron de publicar. Ahora pasa algo similar: gracias a internet se leen muchas historietas, gracias a YouTube hay mucho contenido sobre historieta que la acerca a los chicos. Algunos nenes leen los cómics de Peppa Pig y éste es un producto que nació para la TV. La historieta está en todos lados.

- Por último, ¿algún consejo para los que quieran dibujar historietas?

- Primero hay que tener paciencia. Yo soy de una generación que nos hicimos a los porrazos, donde la industria estaba muerta. Antes entrabas como ayudante de un artista y te ibas haciendo. Nosotros nos pusimos a hacer historieta de la nada y nos comimos todos los errores posibles. Pero si les gusta, les digo que dibujen. Que pidan consejos a los artistas, que muestren sus trabajos y que no tengan miedo a las críticas. Nadie nace sabiendo dibujar o haciendo historietas.