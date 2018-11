Congreso Mundial de Educación Física, cerca de Santiago

Fotos EXPECTATIVAS. Fernando Duró contó que está todo encaminado para el Congreso Mundial en Santiago.

10/11/2018 -

Santiago del Estero podría ser sede del Congreso Mundial de Educación Física, en octubre del 2019, lo que representaría no solamente un hecho inédito para la provincia si no también para el país, ya que jamás se organizó en la Argentina un evento de este tipo y magnitud.

Así se lo confirmó a EL LIBERAL Fernando Duró, actual entrenador del seleccionado venezolano de básquetbol, quien fue uno de los mentores de este proyecto, junto al profesor Julio Morales.

"Hace un año, el profesor Julio Morales fue designado como delegado de la Federación Internacional de Educación Física en la Argentina, por Santiago del Estero, y yo fui nombrado director de la sección olímpica de esta Federación", comentó Duró.

Sobre como surgió este proyecto, respondió: "Surgió no solamente porque vivimos acá si no porque Santiago del Estero cuenta con unas instalaciones de primer nivel. Pensábamos podemos presentar a Santiago no solamente por su infraestructura, caso del Nodo y el Fórum, que son de nivel internacional, si no también presentar turísticamente a la provincia y poder armar un programa más ambicioso, ya que el movimiento de este tipo de evento ronda entre las 3 y 5 mil personas".

"Hicimos una presentación en la Federación Internacional, que ya vino dos veces a Santiago a chequear las instalaciones y se reunieron con el subsecretario de Deportes, Carlos Dapelo. Hicimos una presentación ante Ricardo Sosa, subsecretario de Turismo, y estamos esperando la respuesta del Gobierno para cumplir un desafío importantísimo como sería organizar el primer congreso mundial de educación física en la Argentina", agregó. Duró espera que no sea la única vez. "Es un evento único, hay dos solamente en el año. Queremos ser pioneros en octubre del 2019 y soñar con hacer el segundo congreso mundial en la Argentina en el 2021, pero en Las Termas de Río Hondo", concluyó.