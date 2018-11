Quimsa tratará de completar la remontada

Fotos APORTE. Nicolás De los Santos apenas convirtió un punto anteanoche. Quimsa lo necesita más agresivo con el aro.

Envalentonado por el triunfo que consiguió el jueves pasado, que le permitió igualar la serie, Quimsa animará esta noche el tercer y decisivo cotejo ante La Unión de Formosa, por los octavos de final del Súper 20.

El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Cincuentenario de Formosa, el mismo escenario donde la "Fusión" se impuso anteanoche por 89 a 85. El vencedor, obtendrá su boleto a los cuartos de final.

De esta forma, y tras haber perdido por paliza el primer juego en el Ciudad (85-109), el equipo de Silvio Santander intentará completar la remontada en la serie, para de esa forma irse más motivado a Paraguay, donde afrontará una nueva instancia de la Liga Sudamericana.

El triunfo del jueves no solamente renovó la confianza del plantel fusionado, si no que le permitió convencerse de que dar vuelta la serie no era descabellado.

Quimsa logró un triunfo ajustado, pero merecido con la buena circulación de balón como principal argumento ofensivo, sumada a la ya característica intensidad a la hora de defender.

"Estábamos con la soga al cuello, era ganar hoy porque no teníamos mañana. Y la verdad que pudimos igualar la serie", manifestó el escolta Leonel Schattmann, ni bien finalizado el segundo punto de la serie.

"Fue un partido muy complicado, sobre todo en el segundo tiempo, donde ellos estuvieron un poco más suelto y encontraron un poco más de gol pero pudimos cerrarlo bien", agregó el perimetral que viniendo desde le banco se erigió en el goleador de su equipo y del partido, con 23 anotaciones.

Palpitando el duelo decisivo de esta noche, Schattmann dijo: "Lo vamos a encarar de la misma manera porque estamos igual, no queda mañana. Hay un solo juego y buscaremos pasar de fase porque venimos haciendo un trabajo muy duro. Quizás el juego de Santiago no lo pudimos hacer de la mejor manera, pero en el segundo pudimos cambiar al cara y ojalá sigamos en alza para el tercero".

Quimsa ya superó la parte de mayor presión, que era la de saber que con una derrota se quedaba afuera. Y aunque esta noche también está obligado a ganar para seguir en carrera, la presión máxima recaerá ahora sobre La Unión, por su condición de local.