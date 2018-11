Tottenham y Crystal Palace, se enfrentan por la fecha 12ª

10/11/2018 -

Tottenham, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, enfrenta a Crystal Palace, por la 12ª fecha de la liga inglesa de fútbol a partir de las 14.30, hora argentina.

El equipo londinense, con los argentinos Erik Lamela, Juan Foyth y Paulo Gazzaniga entre sus filas, se mantiene expectante en el certamen con 24 puntos, a cinco del puntero Manchester City (29).

Crystal Palace, con ocho unidades, irá por un golpe de efecto que le permita escaparse de las últimas posiciones y soñar con mantener la máxima categoría.

El resto de los partidos esta jornada serán Cardiff City vs. Brighton And Hove; Huddersfield vs. West Ham (Manuel Lanzini y Pablo Zabaleta); Leicester vs. Burnley; Newcastle (Federico Fernández)-

Bournemouth; Southampton vs. Watford (Roberto Pereyra).