El Atlético de Simeone busca un triunfo para meterse en la pelea

10/11/2018 -

Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, buscará esta tarde el triunfo como local ante Athletic Bilbao para acercarse a la punta de la liga española en el partido válido por la 12ª fecha, desde las 14.30, hora argentina.

El conjunto madrileño, con el delantero argentino Ángel Correa como titular, reúne 20 puntos, está a cuatro del líder Barcelona (24) que el próximo domingo recibirá a Betis.

El "Colchonero" viene de ganar ante Borussia Dortmund en Madrid por el grupo A de la Liga de Campeones de Europa y recuperó al defensor Diego Godín en una larga lista de lesionados que incluye al goleador Diego Costa.

En el adelanto de ayer, Real Sociedad, con Gerónimo Rulli de suplente, le ganó de visitante a Levante por 3 a 1.

La jornada de hoy proseguirá con Valladolid vs. Eibar; Getafe vs. Valencia; y Girona vs. Leganés.