Cuatro parejas se casarán esta noche en Buenos Aires

10/11/2018 -

Cuatro parejas se casarán hoy por la noche en oficinas del Registro Civil porteño, que por primera vez celebrará matrimonios en el marco de "La Noche de Los Museos", oportunidad en la que espacios culturales y edificios históricos permanecerán abiertos y con una variada oferta de actividades, informó el Ministerio de Gobierno porteño a través de un comunicado.

Además de las cuatro bodas que se celebrarán hoy desde las 20 en el edificio de la calle Uruguay 753, y dentro del programa "Te caso donde quieras", durante la jornada de la primera final de la Copa Libertadores entre Boca y River habrá otros siete casamientos entra las 12 y las 20 en los barrios porteños de La Boca, San Telmo, Núñez, Tribunales, Caballito y Recoleta.

El primero nocturno en el Registro Civil porteño comenzará a las 20 y unirá al hincha de Boca, Hernán Rodíguez, con Gilda González. A las 20.30 se casarán Claudio, un hincha de River, y Verónica, fanática de Boca. Ella contó: "nos pusimos de novios en el 2011, nos conocimos en nuestro lugar de trabajo, él era en ese momento encargado de pastelería y yo me desempeñaba como telefonista. Él es un hombre muy guapo, pero muy tímido. Un día, al retirarse tomó coraje, se me acercó y me pidió mi número; se lo di y esa noche me escribió, charlamos un rato y después de algunos días me invitó a salir y me propuso que seamos novios", agregó. A las 21 se celebrará el matrimonio de Matías, hincha de Boca, y Denize, de River, que ya llevan 8 años de convivencia; y a las 21.30 se casarán Ramón y Rayner, ambos de Boca.