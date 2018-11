Fotos "El Gobierno está tirando todo lo malo ahora, pero en marzo de 2019 van empezar las buenas noticias"

10/11/2018 -

"A mí me gusta salir y comprar en la verdulería y encontrar en las pequeñas cosas diferencias de precios y calidad", explicó a EL LIBERAL Mariano Gorodisch, el conocido periodista especializado en economía y consumo, quien brindó simples consejos para encontrar las mejores maneras de gastar lo justo y necesario en la vida cotidiana. En su paso por la Feria Provincial del Libro, Gorodisch presentó su libro "Saber comprar, los consejo de Economan", en la sala 2 Clementina Rosa Quenel del Fórum. "Mucha gente me pregunta ‘¿qué es lo que está caro hoy?’ o ‘¿qué es lo que está barato? y trato de dar consejos útiles. Lo mismo con aquellos que tienen la posibilidad de cobrar un buen dinero y me preguntan ‘qué hacer, en qué invertir’", relata. La inflación en 2019 Hasta diciembre, según el especialista, "la inflación va a ser más baja . En septiembre fue 6,5%, en octubre va a ser 5,5%, en noviembre va a estar en 4 puntos, y diciembre 3 puntos. Son proyecciones, por lo tanto, tendremos una inflación alta, pero descendiente. El Gobierno está tirando todo lo malo ahora porque a partir de marzo de 2019 van empezar las buenas noticias. En agosto estarán las Paso y ahí se va a tirar un poco de plata en la calle, dando crédito, subsidios para motorizar la economía; en marzo también empezará a entrar la cosecha gruesa de la soja y, sabemos que la Argentina es ‘sojadependiente’, entonces esto ayudará a dinamizar las economías regionales, y ahí vamos a tener una reactivación de la economía y allí lo podremos comparar con un 2018 pésimo", reflexionó. Cinco tips para ahorrar Como lo hace desde las redes sociales, Gorodisch dejó a los santiagueños cinco recomendaciones bastante particulares para enfrentar la inflación. Primero: ser infiel con el supermercado, y no ir sólo a uno. Comprar en uno lo que está únicamente de oferta, luego ir a otro y también hacer lo mismo. Segundo: no te hagas la lista vos, la lista la hace el supermercado, según las ofertas que tienen. Tercero: el stockeo es un buen negocio en cosas que uno se va a tentar, como ser el stockeo en jabón en polvo, en papel higiénico, y cuando hay un 2x1 o un 80% de las unidades, está bueno aprovecharlo. Cuarto: la frase de cabecera mía es: "No hay nada más caro que lo barato que uno no necesita", ya que muchas veces compramos algo solamente porque está barato y luego no lo usamos. Quinto: tener en cuenta el gasto hormiga: los $50 en una botellita de agua o $50 en un café todos los días, equivalen un gasto anual de $36 mil. Con esa plata te vas de vacaciones gratis. Yo recomiendo poner una botellita de agua o dos en la heladera para economizar. ¿Conviene ahorrar? Según el especialista en ahorro e inversión, "lo más conservador es ahorrar en dólares. Si bien las tasas de pesos están altas, el ahorro en jabón en polvo es una muy buena inversión, porque es algo que va aumentar y vas a tener que consumir. Después, si vas a ir de vacaciones de verano y si la podés pagar ahora, mejor, porque te va a salir más barato que diciembre, porque el dólar va a estar más caro". Después, dijo que hay otro tipo de opciones de inversión: "al que le gustan los ladrillos, está el crowdfunding inmobiliario (financiamiento colectivo de proyectos) y con mil dólares se puede invertir en un departamento en EE.UU., y ser cuotapartista", resaltó.