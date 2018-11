Fotos La deshidratación y sus consecuencias

10/11/2018 -

Todos los especialistas médicos del mundo alertan sobre la importancia de mantener una buena hidratación, especialmente durante los días de calor extremo como los que sufrimos. Las altas temperaturas favorecen la deshidratación, que tiene graves consecuencias sobre nuestra salud, especialmente entre los ancianos, los niños y las personas que padecen alguna afección cardíaca. En las personas mayores se va perdiendo el control de líquidos por disminución del estimulo de la sed, a veces acompañado de una disminución de la función del riñón por esclerosis o envejecimiento. Además, estas personas no suelen manifestar sus síntomas hasta que el proceso está muy desarrollado, lo que agrava su estado. Una buena hidratación en el anciano mejora las funciones cardiovasculares y renales, previene el estreñimiento y favorece a la salud mental y la tonicidad muscular. Los niños también, ya que necesitan más agua en su organismo, el 65% de su peso total, y en muchos casos son incapaces de expresar que tienen sed, lo que puede conllevar la aparición de diarrea. La diarrea en los niños es una de las principales causas de deshidratación infantil y es la responsable del 54% de la mortalidad infantil en el mundo. Las personas con insuficiencia cardíaca y algunas otras enfermedades crónicas no deben hacer ejercicio al aire libre en condiciones de mucho calor y humedad, porque su corazón tiene una menor capacidad de reserva para eliminar el calor del cuerpo y puede sobrecargarse. Muchas personas con insuficiencia cardíaca toman diuréticos para controlar los niveles de líquido del cuerpo. En estos casos se recomienda un ajuste en la toma de estos medicamentos para que no se elimine en exceso el agua corporal en momentos de calor y humedad. Estos pacientes pueden sufrir un agotamiento por calor y un golpe de calor con sólo estar sentados en una casa o un automóvil sin acondicionador de aire o estar al sol demasiado tiempo en días de mucho calor. Las recomendaciones para mantener en forma nuestro corazón cuando las altas temperaturas aprietan pasan por seguir una dieta cardiosaludable: la dieta mediterránea es muy apropiada para días de calor, ya que promueve el consumo de frutas y verduras frescas. Es aconsejable también la ingesta de abundante líquido, tanto en alimentos, como a base de agua. En cuanto a la práctica de ejercicio, lo aconsejable es evitar las horas de máxima temperatura, especialmente si se trata de actividades de alta intensidad, una recomendación tanto para pacientes con problemas cardíacos, como para personas sanas, ya que la deshidratación y el sobreesfuerzo pueden producir un golpe de calor, una patología que supone una incapacidad del organismo para termorregularse y que puede ser potencialmente muy grave. También, en el caso de los deportistas se recomienda la ingesta de bebidas isotónicas para evitar la pérdida de sales minerales. En relación con la salud cardíaca, el calor es una causa frecuente de hipotensión, especialmente en tres tipos de personas: las que ya tienen la tensión baja habitualmente, las que toman fármacos para controlarla y los ancianos y niños, más vulnerables porque en su caso la deshidratación se puede producir con mayor facilidad; aunque el calor no afecta directamente al corazón, sí puede contribuir a un empeoramiento de determinados pacientes. El principal riesgo viene dado por la deshidratación que pueden provocar las altas temperaturas: aunque en sí no es un factor de riesgo cardiovascular, puede afectar en mayor medida a las personas que sufren arritmias, cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca. En este sentido es fundamental prestar atención a los síntomas que pueden ser indicio de una pérdida excesiva de líquidos, como son el aletargamiento, mareo, flojera, sequedad de boca y piel y ojos hundidos y apagados. La causa más habitual de la deshidratación en jóvenes y edad media son la pérdida aguda o crónica por sudoración provocada por el calor y el ejercicio físico. Si en condiciones habituales cada persona pierde por la piel y la respiración más de medio litro de agua, cuando aumenta la temperatura ambiente o hace un ejercicio físico importante, estas pérdidas pueden elevarse hasta el litro y medio causando entonces un cuadro de deshidratación que es necesario compensar con la ingesta de agua o líquidos que contengan los electrolitos que suelen perderse acompañando a aquella. Las molestias o síntomas de la deshidratación se inician con sensación de cansancio, mareos, cifras bajas de presión arterial, taquicardia, seguidas de contracturas musculares o calambres, y pueden llegar a aparecer convulsiones, entrada en coma o pérdida total del conocimiento y en casos extremos provocar la muerte. El agua está presente en las células que constituyen todos nuestros órganos y también en líquidos como la sangre, la orina o la bilis. Es por ello, que se calcula que la necesidad diaria de líquidos ronda aproximadamente los dos litros. Estar bien hidratado es fundamental para mantener un buen estado de salud, ya que sin realizar actividad física alguna nuestro organismo pierde entre dos y tres litros de líquido al día. Para evitar que el calor perjudique a nuestra salud, desde la Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero recomendamos una hidratación constante aunque no se tenga la sensación de sed, y en el caso de una pérdida de líquido elevada, se recomienda especialmente el consumo de bebidas carbohidratadas, que permiten una rehidratación más rápida.