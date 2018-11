Jorge Pacheco: “El servicio no deja de ser rentable, pero hay que ver la suba de insumos”

10/11/2018 -

El secretario general del sindicato de choferes de colectivos (UTA), Jorge Pacheco, indicó que el servicio de transporte público que presta Ersa "no deja de ser rentable, pero también hay que ver la situación del aumento de insumos". El gremialista habló acerca de la posibilidad de que la empresa deje de prestar el servicio: "A nosotros ya nos habían avisado. También está el tema que se van a eliminar los subsidios desde el 1 de enero y se le va a hacer muy complicado". Puntualizó que "el subsidio es importante en la empresa porque solventa los gastos, sobre todo parte de los sueldos y los insumos que utilizan". Sobre el motivo del sorpresivo paro de esta semana por ese 5,6% que se había acordado en paritarias y que la empresa no pagó, Pacheco indicó que no era una suma elevada. "Eran unos $1.400 promedio por compañero, según la antigüedad, multiplicado por los 400 empleados, es el segundo aumento del año. Hemos tenido un 5,7% en abril y otro 5,7% en septiembre y el próximo sería en enero". En octubre pasado, Pacheco había denunciado que Ersa "se llevó todos los colectivos 0km que tenían para discapacitados y los reemplazaron con colectivos 2005/2006 en un estado realmente crítico".l