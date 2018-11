La defensa de la joven deslizó que ella no participó del hecho

10/11/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Si bien ninguno de los dos acusados emitió palabra alguna durante la audiencia o en su indagatoria, la defensa de Milagros Beatriz Bulacio deslizó que la mujer no estuvo cuando Tatiana fue golpeada por su padre el martes. La defensa de la mujer señaló que esa jornada la pareja tuvo una fuerte discusión, y que Bulacio se ausentó unos minutos para ir a un quiosco y al regresar encontró a su hija llorando y al preguntarle qué le había pasado, le contestó que su papá la había pegado. Siempre en función del relato de los defensores, el joven habría señalado que la había pegado porque no acudió cuando la llamó. Para la Fiscalía los dos son responsables y las lesiones no sólo datan del martes, sino de mucho tiempo atrás.