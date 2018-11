Fotos Se pone en marcha una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol Infantil comunal bandeña

10/11/2018 -

Desde mañana se disputarán los partidos correspondientes a la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol Infantil. También se dieron a conocer los resultados de la ronda anterior, como también de la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol Femenino, ambos organizados por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda. Este domingo 11 de noviembre, a partir de las 8.30, se desarrollarán los partidos de los más pequeños: Zona A, 25 de Mayo (local) vs. Taladrito; San Fernando (local) vs. Chamacos FC de Clodomira; Argentinos Unidos vs. Bío Torres en cancha de Coronel Lugones; Zona B, Gustavo Tapia vs. Villa Unión en cancha de Fraternidad; El Cruce (local) vs. Bº Quilmes; Bº Taponazo de Clodomira vs. Deportivo 25 de Mayo en cancha de Güemes de Clodomira; Zona C, Atlético Clodomira (local) vs. 17 de Octubre; Tramo 16 (local) vs. Moykanos Juniors; Cholo Suárez (local) vs. Rey de Reyes; Zona D, Bº Tabique (local) vs. Niños Felices; Chacarita del Sur (local) vs. Rincón FC; Diablos Rojos vs. 4º Centenario en cancha de Besares de La Guarida; Irma FC (local) vs. Pablo Hoyos. En cuanto a los resultados de la segunda ronda, en la categoría 3 y 4 años: Bío Torres 2 vs. 25 de Mayo 3; Taladrito 0 vs. San Fernando 0; Bº Quilmes 1 vs. Bº Taponazo 0; Villa Unión 0 vs. El Cruce 1; Moykanos 2 vs. Atlético Clodomira 0; 17 de Octubre 1 vs. Cholo Suárez 3; 4º Centenario 2 vs. Irma FC 2; Pablo Hoyos 4 vs. Bº Tabique 0; Niños Felices 0 vs. Chacarita del sur 1. En categoría 5 y 6 años, Bío Torres 4 vs. 25 de Mayo 0; Taladrito 2 vs. San Fernando 0; Bº Quilmes 1 vs. Bº Taponazo 0; Villa Unión 0 vs. El Cruce 0; Maykanos Juniors 4 vs. Atlético 1; 17 de Octubre 1 vs. Cholo Suárez 3; 4º Centenario 2 vs. Irma FC 0; Pablo Hoyos 2 vs. Bº Tabique 2; Niños Felices 0 vs. Chacarita del Sur 1. En categoría 7 y 8 años, Bío Torres 2 vs. 25 de Mayo 0; Taladrito 0 vs. San Fernando 1; Bº Quilmes 1 vs. Bº Taponazo 0; Villa Unión 1 vs .El Cruce 0; Moykanos Juniors 1 vs. Atlético Clodomira 1; 17 de Octubre 0 vs. Cholo Suárez 1; 4º Centenario 2 vs. Irma FC 1; Pablo Hoyos 3 vs. Bº Tabique 3 y Niños Felices 0 vs. Chacarita del sur. Por último, en categoría 9 y 10 años, Bío Torres 1 vs. 25 de Mayo 1; Taladrito 0 vs. San Fernando 0; Bº Quilmes 1 vs. Bº Taponazo 0; Villa Unión 1 vs. El Cruce 0; Moykanos Juniors 1 vs. Atlético Clodomira 0; 17 de Octubre 0 vs. Cholo Suárez 1; 4º Centenario 0 vs. Irma FC 3; Pablo Hoyos 0 vs. Bº Tabique 2 y Niños Felices 0 vs. Chacarita del Sur 1.