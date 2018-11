Fotos La Iglesia renuncia a los aportes del Estado para su sostenimiento

10/11/2018 -

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) acordó en una decisión histórica "el reemplazo gradual de los aportes del Estado por alternativas basadas en la solidaridad de los fieles". Implica la renuncia a unos 130 millones de pesos, aproximadamente, que recibe cada año y conformó una comisión que trabajará en la creación de un fondo solidario, además de continuar en diálogo con el Gobierno nacional para consensuar "diversas alternativas que facilitarán" el traspaso de una modalidad a la otra. Así lo informó la oficina de prensa de la CEA, al término de cinco días de deliberaciones de un centenar de obispos llegados de todo el país, que se reunieron en la Casa de Retiros El Cenáculo, de Pilar, bajo la presidencia del obispo de San Isidro, Oscar Ojea. "Los obispos reunidos en la 116ª Asamblea Plenaria han confirmado aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado (asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera), por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común (Hechos de los Apóstoles 2,44)", indicó el comunicado difundido hoy. Según lo previsto este año, el aporte económico que el Estado le hace a la Iglesia asciende a unos 130 millones de pesos, cifra que representa solo el 7 por ciento del presupuesto total que maneja el Episcopado. Asimismo la CEA expresó su preocupación por la situación social, particularmente por aquellos que "no llegan a fin de mes y los que están fuera del mercado laboral" y pidió una "mayor sensibilidad" al Gobierno nacional. "Cuando miramos el país lo hacemos como pastores. No somos políticos. No somos un partido político, ni del gobierno ni de la oposición, sino que miramos la realidad desde nuestro ser pastores. Es natural que tengamos en este momento de la vida nacional una preocupación particular por tantísimos hermanos que no llegan a fin de mes, están fuera del mercado laboral y los que más sufren". Por otra parte, subrayaron que quieren "dar una lucha sin cuartel contra la corrupción al interno de la Iglesia y hacia afuera" y que los obispos acompañan, en ese sentido, la "reforma" que viene impulsando el papa Francisco con un pedido de "tolerancia cero". La iglesia debe "recibir las criticas con humildad, paciencia y sin perder el coraje para decir lo que tenemos que decir y estar al lado de quienes tenemos que estar", destacaron finalmente los obispos.