Graciela Borges invitó a "todo el mundo" a ver cine en Las Termas

10/11/2018 -

El cine es su vida. Graciela Borges da su vida por este arte. No en vano la revista Vogue de Francia la definió como "La gran actriz del cine argentino" o la "Dama del cine argentino".

Y ella siempre está regresando al séptimo arte, como lo hizo en "La Quietud", con Pablo Trapero, y como lo acaba de hacer con "Las Comadrejas", de Juan José Campanella.

Es su presente como también lo es ser la madrina del Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo. Hoy, Graciela Borges está nuevamente en la "Ciudad Spa" para participar de la cuarta edición de esta muestra cinéfila que arrancó anoche en paralelo con el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

"Tengo una felicidad absoluta de estar acá. Es una tierra sagrada a la que vengo desde muy chiquita, desde que tenía ocho años, junto con mi madre. Y aquí estoy junto con ‘Paco’ (por Francisco Pérez Nazar, productor santiagueño del festival termeño), mi amigo del alma", dijo a poco de arribar ayer a la ciudad turística de Santiago del Estero.

"Quiero invitarlo a todo el mundo a que vaya al cine a Las Termas porque hay una selección de películas estupendas. Quiero que no se enoje Mar del Plata. Yo adoro Mar del Plata. Es un festival al que siempre voy. Estoy con un pequeño problema que no me deja ir cuando termino acá (por el de Las Termas). Vine con todo mi amor. Que el amor nos ilumine que lo demás viene solo", resaltó en entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

¿Qué significó filmar con Pablo Trapero (‘La Quietud’), en la que hace de una villana, y con Juan José Campanella ("Las Comadrejas" o "Regreso triunfal")?

Los dos me hacían falta porque no los tenía, es largo explicártelo acá, en mi carrera a personajes arriesgados y maravillosos. No sé si hice de una villana, pero son personajes todos medio siniestros.

¿Y en el caso del filme de Campanella?

Lindo, lindo, va a ser un personaje lindo. Va a ser una comedia un poquita más floja, más tranquila, muy sensible y muy inteligente.

Después de "Tokio", en la película de Campanella vuelve a trabajar con Brandoni.

Sí, con mi amigo Brandoni. Es un placer enorme trabajar con un actor como él, como lo hicimos en "Tokio", película que se proyectó en una de las ediciones del Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo.