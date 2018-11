Adriana Brodsky "Es un honor estar en Las Termas"

10/11/2018 -

Adriana Brodsky destacó que el Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo es "un evento importantísimo porque tiene un vuelo altísimo a todo nivel". En declaraciones a EL LIBERAL, la ex "Chica Olmedo", resaltó: "Si empezamos a profundizar, tiene mucho más sentido, no es que lo otro no lo tenga, el nivel humano... encontrarnos con una Graciela Borges tan humana y tan especial y con otras figuras que realmente realzan este evento".

"Yo doy gracias a "Paco" (Francisco Pérez Nazar) y a todo su equipo por haberme invitado. Para mí, realmente, es un honor estar acá (por Las Termas). No sólo estar acá sino disfrutar de este lugar y de esta energía, del calor, porque la energía y el oxígeno es otro. Me considero una mujer sumamente afortunada", remarcó.

"Agradezco todo porque a mí me han pasado cosas muy feas en la vida y cosas hermosísimas. O sea, yo no tengo coronita en este mundo. He padecido cosas bastante duras y cosas que me llenaron de felicidad y de alegría. Me siento feliz porque estoy trabajando, hago lo que quiero, llego a estos lugares en donde me reciben con los brazos abiertos, una familia hermosa y unos hijos que son lo más maravilloso de esta vida", remarcó a EL LIBERAL.

Adriana adelantó que hará temporada en Mar del Plata con la comedia "Mi mujer se llama Mauricio".