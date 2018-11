VIDEO | Desde Boca afirman que “el campo de juego está muy bien”

Fotos Autoridades de Boca Juniors manifestaron que, hasta el mediodía, la “cancha está en condiciones”.

Hoy 12:00 -

En la mañana temprano de este sábado se dieron dos chaparrones fuertes que generaron charcos en la cancha. Para muchos surgió la duda sobre si se iba a poder jugar la primera final de la Copa Libertadores.

Te recomendamos: Ventaja de dos partidos para el "Xeneize" por Libertadores





"Despreocúpense, el campo está bien. Está soportando... Hemos tenido dos chaparrones importantes, uno a las siete y otro a las nueve de la mañana y el campo drenó bien. El pronóstico indica que va a parar así que va a estar bien", comentó Fernando Jáuregui, el intendente de la Bombonera.

"No lo vamos a pisar ahora al campo para no maltratarlo pero está muy bien. Va a estar pesado, eso sí", avisó el encargado del estado de la cancha y también deslizó que los espectáculos previos se mantienen: "No se suspende nada de la actividad previa por ahora".