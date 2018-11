Cómo evitar un suicidio: las señales que debes tener en cuenta

Hoy 21:10 -

De acuerdo con lo informado por la Organización Mundial de la Salud, al menos 3 mil hombrse y mujeres deciden quitarse la vida a diario. Pero, ¿es posible prevenir un suicidio?.

De acuerdo con lo manifestado por la experta Laura León León, directora de Tratamiento y Rehabilitación de los Centros de Integración Juvenil, al sitio Salud 180, hay siete señales de advertencia.

1. Problemas para concentrarse o pensar con claridad.

2. Deseo de desprenderse de sus pertenencias.

3. Cambios repentinos en su comportamiento.

4. Modificación de los hábitos de su alimentación o de sueño.

5. Conductas autodestructivas como el consumo de drogas o alcohol en exceso.

6. Desinterés por actividades que antes realizaba de forma placentera.

7. Dificultades en la escuela o el trabajo.

Es fundamental tener en cuenta este tipo de señales para evitar que una persona se quite la vida, como así también estar atento a sus necesidades, especialmente en las de los más jóvenes.

“El adolescente es una persona vulnerable ante los cambios fisiológicos, biológicos, socioculturales que experimenta y por tanto muchas veces no sabe transformar lo negativo en positivo. Sumado a eso no encuentran el apoyo en los mayores, comienzan a pensar que no pueden con lo que están viviendo. Tienen incapacidad de afrontar problemas y lo más fácil es atentar contra su propia vida”, aseguró a EL LIBERAL la educadora socioemocional, Gabriela Palazzi.