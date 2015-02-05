CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de noviembre de 2018

A LAS 00.15 PASADO DE COPAS, DRUNK HISTORY.

11/11/2018 -

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. SON COMO NIÑOS

19.30 CINE. PEQUEÑA MISS SUNSHINE

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. PEQUEÑA MISS SUNSHINE (CONTINUACIÓN)

21.45 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA

00.15 PASADO DE COPAS, DRUNK HISTORY

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR


CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA

19.00 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN

 

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 PPT


CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 DALE FERRO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. CORONEL BORGES

23.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

 

CANAL4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME


PELÍCULAS

SPACE

06.54 CIUDAD DE LA ESPERANZA

08.46 PISANDO FIRME

10.48 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX

13.32 CARS

15.48 BAJO EL MISMO TECHO

18.05 HISTORIAS CRUZADAS

21.00 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX

23.43 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

TCM

08.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.42 LA NIÑERA

09.31 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

11.06 LOST

12.39 LA NIÑERA

13.04 DUMBO

14.12 MI PERRO SKIP

15.55 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

17.51 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA

19.58 ENEMIGO ÍNTIMO

22.00 DÍA DE ENTRENAMIENTO

TNT

06.37 EL CADÁVER DE LA NOVIA

08.01 TOY STORY

09.28 TOY STORY 2

11.13 LA CENICIENTA

13.06 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.

15.25 2012

18.25 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

21.00 EL SECRETO DE SELENA

22.00 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

SPACE

06.13 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA

07.43 EL GUERRERO ROJO

09.24 AL ROJO VIVO

11.23 TERRENO SALVAJE

13.20 FURIA SALVAJE

15.01 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

17.26 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2

19.51 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL

TIEMPO

22.00 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

00.39 SHARKNADO 4. EL CUARTO DESPIERTA

CINECANAL

10.52 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?

12.40 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS

14.35 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

16.15 ESPEJITO, ESPEJITO

18.05 XXX. REACTIVADO

19.57 THOR

22.00 DIVERGENTE - LA SERIE. LEAL

23.57 LA VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN

THE SHELL

01.45 LADRONA DE LIBROS

SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 LA CASA DE LOS SUSTOS

11.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

13.00 RÍNDETE DOROTHY

15.00 PALABRAS Y COLORES

17.15 JULIE Y JULIA

19.45 DESAFÍO SOBRE OLAS

22.00 COMPAÑEROS DE COPA

00.00 LA CASA DE LOS SUSTOS


A DÓNDE IR

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1992)

*DOMINGO 18, A LAS 21.30,

CARLOS MARRODÁN, JESSICA

PAIVA Y CHUNI CARDOZO, EN

CONCIERTO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*DOMINGO 18, A LAS 22, NOCHE

DE TANGO Y MILONGA, CON

ADRIÁN CÁCERES, FACUNDO

DOMÍNGUEZ, CIELO DUARTE,

VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARIO

“CACHO” DUVAL Y PABLO

ARAUJO; Y LA PARTICIPACIÓN

DE SOLANA Y LAUTARO, DE

LA ACADEMIA RUMORES DE

MILONGA.

KALÚ

(AUTOPISTA)

*VIERNES 30, LA PEÑA DE

ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN

NOMBRE”, PANCHO MIRANDA

BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES

(CHILE), LAS SACHAGUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN

HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY),

QUINTA COPLA Y

AVENIDA FOLK.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE

20 A 21.30, SE DICTAN CLASES

DE “DANZAS FOLCLÓRICAS

ARGENTINAS”, DESTINADAS A

ADOLESCENTES Y ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS (2D)

AVENTURA (ATP)

11/11- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS (3D)

AVENTURA (ATP)

11/11 - 14/11 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

11/11- 14:10 (Cast) 16:00 (Cast)

EL POTRO (2D)

BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 14/11- 17:50 (Cast)

VENOM (2D)

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 14/11- 20:15 (Cast)

GONJIAM: HOSPITAL

MALDITO (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

11/11 - 14/11 22:30 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

11/11- 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

OPERACIÓN OVERLOND (2D)

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

11/11-18:20 (Cast) 19:30 (Subt) 22:00

(Subt) 00:30 (Subt)

CAMINO SINUOSO (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

11/11- 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

10/11- 19:40 (Cast) 22:10 (Subt)

00:20 (Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

11/11 -15:00 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30

(Subt)

12/11 -14/11-18:30 (Cast) 21:30

(Subt)


HÍPER LIBERTAD

OPERACIÓN OVERLOD

APTA 16 AÑOS CASTELLANO 2D

20:30 - SUBTITULADO 23:00 (SOLO

JUEVES)

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP

CASTELLANO 2D 17:40 - 19:50

HALLOWEEN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SOLO

JUEVES)

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 18:20

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:20- 20:10-

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL

JUEVES)

ANTICIPADAS

BURN THE STAGE: LA

PELÍCULA 29-11-2018

SUBTITULADA 17:30- 19:30 21:30-

 
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