CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de noviembre de 2018
A LAS 00.15 PASADO DE COPAS, DRUNK HISTORY.
Por El Liberal
11/11/2018 -
CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 LOS SIMPSONS
18.00 CINE. SON COMO NIÑOS
19.30 CINE. PEQUEÑA MISS SUNSHINE
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. PEQUEÑA MISS SUNSHINE (CONTINUACIÓN)
21.45 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA
00.15 PASADO DE COPAS, DRUNK HISTORY
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA
19.00 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 DALE FERRO
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN VS. CORONEL BORGES
23.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
CANAL4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
SPACE
06.54 CIUDAD DE LA ESPERANZA
08.46 PISANDO FIRME
10.48 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX
13.32 CARS
15.48 BAJO EL MISMO TECHO
18.05 HISTORIAS CRUZADAS
21.00 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX
23.43 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
TCM
08.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.42 LA NIÑERA
09.31 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
11.06 LOST
12.39 LA NIÑERA
13.04 DUMBO
14.12 MI PERRO SKIP
15.55 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
17.51 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA
19.58 ENEMIGO ÍNTIMO
22.00 DÍA DE ENTRENAMIENTO
TNT
06.37 EL CADÁVER DE LA NOVIA
08.01 TOY STORY
09.28 TOY STORY 2
11.13 LA CENICIENTA
13.06 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.
15.25 2012
18.25 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
21.00 EL SECRETO DE SELENA
22.00 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
SPACE
06.13 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA
07.43 EL GUERRERO ROJO
09.24 AL ROJO VIVO
11.23 TERRENO SALVAJE
13.20 FURIA SALVAJE
15.01 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
17.26 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2
19.51 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL
TIEMPO
22.00 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN
00.39 SHARKNADO 4. EL CUARTO DESPIERTA
CINECANAL
10.52 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?
12.40 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS
14.35 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
16.15 ESPEJITO, ESPEJITO
18.05 XXX. REACTIVADO
19.57 THOR
22.00 DIVERGENTE - LA SERIE. LEAL
23.57 LA VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN
THE SHELL
01.45 LADRONA DE LIBROS
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 LA CASA DE LOS SUSTOS
11.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
13.00 RÍNDETE DOROTHY
15.00 PALABRAS Y COLORES
17.15 JULIE Y JULIA
19.45 DESAFÍO SOBRE OLAS
22.00 COMPAÑEROS DE COPA
00.00 LA CASA DE LOS SUSTOS
A DÓNDE IR
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1992)
*DOMINGO 18, A LAS 21.30,
CARLOS MARRODÁN, JESSICA
PAIVA Y CHUNI CARDOZO, EN
CONCIERTO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*DOMINGO 18, A LAS 22, NOCHE
DE TANGO Y MILONGA, CON
ADRIÁN CÁCERES, FACUNDO
DOMÍNGUEZ, CIELO DUARTE,
VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARIO
“CACHO” DUVAL Y PABLO
ARAUJO; Y LA PARTICIPACIÓN
DE SOLANA Y LAUTARO, DE
LA ACADEMIA RUMORES DE
MILONGA.
KALÚ
(AUTOPISTA)
*VIERNES 30, LA PEÑA DE
ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN
NOMBRE”, PANCHO MIRANDA
BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES
(CHILE), LAS SACHAGUITARRAS
ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN
HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY),
QUINTA COPLA Y
AVENIDA FOLK.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE
20 A 21.30, SE DICTAN CLASES
DE “DANZAS FOLCLÓRICAS
ARGENTINAS”, DESTINADAS A
ADOLESCENTES Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS (2D)
AVENTURA (ATP)
11/11- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS (3D)
AVENTURA (ATP)
11/11 - 14/11 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
11/11- 14:10 (Cast) 16:00 (Cast)
EL POTRO (2D)
BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 14/11- 17:50 (Cast)
VENOM (2D)
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 14/11- 20:15 (Cast)
GONJIAM: HOSPITAL
MALDITO (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
11/11 - 14/11 22:30 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
11/11- 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
OPERACIÓN OVERLOND (2D)
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
11/11-18:20 (Cast) 19:30 (Subt) 22:00
(Subt) 00:30 (Subt)
CAMINO SINUOSO (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
11/11- 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
10/11- 19:40 (Cast) 22:10 (Subt)
00:20 (Subt)
BOHEMIAN RHAPSODY (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
11/11 -15:00 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30
(Subt)
12/11 -14/11-18:30 (Cast) 21:30
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
OPERACIÓN OVERLOD
APTA 16 AÑOS CASTELLANO 2D
20:30 - SUBTITULADO 23:00 (SOLO
JUEVES)
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP
CASTELLANO 2D 17:40 - 19:50
HALLOWEEN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SOLO
JUEVES)
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 18:20
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:20- 20:10-
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL
JUEVES)
ANTICIPADAS
BURN THE STAGE: LA
PELÍCULA 29-11-2018
SUBTITULADA 17:30- 19:30 21:30-