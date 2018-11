¿Cuánto costará el veraneo en “La Feliz” para una familia santiagueña que viaja por cuenta propia?

11/11/2018 - Una familia santiagueña de 4 personas, constituida por 2 mayores y 2 menores de 5 a 9 años, necesitará como mínimo un presupuesto para el veraneo por una semana en Mar del Plata de unos $6.000 diarios para cubrir los gastos básicos de traslado en vehículo propio, alojamiento y comida, según los datos de sitios oficiales de alquileres temporarios y un relevamiento realizado por el diario Clarín en esa ciudad. Uno de los gastos más fuertes del presupuesto, le corresponde al combustible. De Santiago a Mar del Plata, la distancia a recorrer totaliza unos 1.594 kilómetros, para los cuales se necesita, en un auto mediano, un total de 320 litros de nafta –a 10 kilómetros por litro-, para recorrer ese trayecto de ida y vuelta. A un precio por litro de la nafta Infinia de YPF de $47,42 en la actualidad, se necesitarían unos $15.079 para cubrir el costo del combustible. No obstante, los expendedores señalan que podrían subir un 9% más los combustibles hasta fin de año, con lo cual, el cálculo de un presupuesto viajero debería incluir esa variación. De esta forma, el litro de Infinia pasaría de $47,42 a $51,65. Así, se necesitarían unos $16.500 para completar el mismo trayecto. Cabe destacar que también se deben sumar unos $700 para el pago de los peajes de ida y vuelta a la costa en las rutas locales y en las de la provincia de Buenos Aires. El cálculo puede variar según se decida atravesar la Capital Federal para luego tomar la autopista del Buen Ayre o bien, si se decide eludir la metrópoli yendo por rutas alternativas. Alquileres Un sondeo realizado desde la Cámara de Martilleros de Mar del Plata estima que los precios de alquileres de casas y departamentos están un 25% por encima del año pasado, según publicó Clarín. “El mayor porcentaje de reservas concretadas corresponde a alquileres por dos semanas, pero ya tenemos muchas consultas por períodos más cortos, de una semana”, explicó el presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Miguel Angel Donsini. “No es que haya un entusiasmo desmedido, pero a esta altura se triplicaron las consultas, y las reservas están en un 20% por encima de los registros del año pasado”, explicó Donsini. Explica su hipótesis en la situación económica del país, por lo que insistió en un pedido que bajan los funcionarios de la provincia: que haya precios razonables. Los martilleros marplatenses lanzaron en septiembre un tarifario que por ahora, cuando todavía hay oferta, se respeta: sugiere el alquiler de un departamento de dos ambientes desde los $ 17.500 por una quincena de enero. Esa sugerencia deja el valor del alquiler en unos $1.166 promedio por día. No obstante, un departamento de dos ambientes, bien ubicado, en el centro y cerca de la playa, equipado para cuatro personas y con cochera tiene un costo de $ 2.000 promedio por día. A esto se suma el alquiler de una carpa de mil pesos diarios y un presupuesto para comidas por $ 2.000 para una familia de 4 personas, 2 adultos y 2 menores de 5 y 9 años de edad. A su vez, algunos sitios de reservas de alojamiento por internet como el de Airbnb.com.ar, ofrecen para una estadía de 10 noches entre el 3 y el 13 de enero de 2019, alojamientos para la misma familia tipo, por ejemplo, desde $1.650 hasta $3.800 por día con valores promedio de $2.500 en departamentos en la zona del barrio Los Troncos o en la zona de Güemes en Mar del Plata. Por otro lado, la oferta hotelera para una familia similar de 4 personas y 2 menores de 12 años, según el sitio web Despegar. com, para una estadía de 7 noches, muestra alternativas desde $3.600 por noche con desayuno incluído en algunos hoteles de 3 estrellas. Las comidas A su vez, otro costo importante a cubrir en las vacaciones es el de la comida. Algunos precios de “La Feliz” señalan por ejemplo una parrillada para dos personas, desde $ 700; una porción de rabas, a $ 300, y un menú ejecutivo para el mediodía desde $ 250. Una hamburguesa cuesta hoy unos $ 250 y una pizza de muzarella y aceitunas, desde $ 180. No obstante, si la idea es alquilar un departamento, el presupuesto de la comida puede variar porque se puede preparar en el mismo alojamiento y así, ahorrar en ese ítem. Si se decide optar por esta modalidad, adquiriendo mercadería en un supermercado y preparando tanto el almuerzo como la cena en el lugar del alojamiento, el presupuesto puede bajar a los $1.000 por día. En tanto, si se decide salir a comer en un bar o restaurante, el presupuesto para las 4 personas puede costar unos $1.000 mínimo, por comida. De esta forma, con un presupuesto de $17.300 para cubrir el costo del viaje, de unos $14.000 promedio para cubrir el costo de la estadía por 7 días y un promedio de $1.500 por día para cubrir las comidas que implicaría unos $10.500, para una familia tipo de 4 personas, se necesitaría un presupuesto básico de unos $41.500, equivalentes a unos $5.971 diarios para un veraneo económico. Por supuesto, el presupuesto aumenta si se decide por ejemplo alquilar una carpa, lo que suma unos $1.000 por día, una salida al teatro para el cual las entradas cuestan unos $600 por persona o una salida al cine, que también tiene un costo de unos $300 por persona. Asimismo, si se decide realizar paseos, los costos también varían en función de los lugares a visitar y las distancias a recorrer. O bien, por otro lado, se puede ahorrar llevando carpa propia o sombrillas, así como también llevando las “heladeritas” con sandwichs a la playa.