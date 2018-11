Cómo se perfilan los precios en Pinamar

11/11/2018 - En Pinamar los operadores se muestran optimistas. Es que a esta altura del año, confirmó un vocero de la municipalidad, las reservas están un 25% arriba que la temporada pasada. “Está claro que la gente ya eligió el destino de sus vacaciones. Nosotros estamos teniendo muchísimas consultas, también para febrero, cuando las tarifas se reducen”, contó un agente inmobiliario a Clarín. La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Pinamar elaboró un listado de precios para la temporada 2019. Por ejemplo, una noche en un hotel 3 estrellas en habitación doble, $ 2.540 y en un apart con spa y piscina, también de 3 estrellas, $ 3.342 por día, en Mar de Ostende. Las familias suelen optar por casas en el bosque de Pinamar, en lugar de departamentos. El Centro Profesional de Martilleros y Corredores Públicos del balneario reveló valores oficiales: una casa de dos habitaciones cuesta $ 29.000 por semana y una de tres, $ 38.000; y en Valeria del Mar cuestan $27.000 y $37.000, respectivamente. Los concesionarios de playa, que hace pocos días anunciaron que los incrementos estarían en el orden de un 25% de un año a otro, establecieron precios de carpas para Pinamar y Valeria del Mar desde $ 1.285 y de sombrillas en los $ 714. Como cada vez, el exclusivo bosque de Cariló tiene su público, y es aquel de mayor poder adquisitivo que no se inmuta en pagar por una noche en un hotel 4 estrellas, en base doble, hasta el doble que el presupuesto del diario del turista marplatense: $ 8.935 o $12.857 en un apart de la misma categoría. Aquí, una casa cuesta desde los $ 49.000 semanales, según la Cámara de Turismo de Cariló. En tanto, las comidas, muestran precios como por ejemplo un almuerzo de dos platos, $ 550 por persona, un tapeo para dos al atardecer puede ir de $ 350 a $ 550 y una cena de tres pasos con vino incluido, por persona, alrededor de los $ 700.