“Urquiza era un gran seductor, un hombre desmesurado y voraz”

11/11/2018 - “Urquiza tuvo muchas mujeres y muchos hijos, la mayoría de ellas no reclamó nada ni mucho menos”, así describe Florencia Canale el lado no conocido del caudillo entrerriano, su fiebre de amor y el sueño del héroe patrio. Luego del éxito de Pasión y traición y de la saga sobre Juan Manuel de Rosas, la periodista y escritora Florencia Canale se atreve a desandar los pasos de aquel que derrotó al Restaurador de las leyes en “Salvaje. Urquiza y sus mujeres”. Después de su trilogía dedicada a Juan Manuel de Rosas, Canale contó a EL LIBERAL sobre la vida extraordinaria de otra gran figura nacional, a través de una nueva novela en la que vuelve a demostrar su talento único para dotar de carnadura a los personajes que, con sus claroscuros, forjaron la República. Urquiza el político, el empresario, el federal, el megalómano y el mujeriego son algunas de las tantas aristas expuestas por la escritora marplatense, en el marco de su presencia en la 9ª edición de la Feria Provincial del Libro que concluye hoy en el Fórum. ¿Cuál es el mito que desenmascara sobre Urquiza? -No sé si yo lo desenmascaro. El mito que circula, sobre todo de este hombre, es que tuvo tantas mujeres y cientos de hijos y que Entre Ríos está poblada solamente por descendientes de Urquiza. No sé si esto es tan así, pero lo que sí creo es que fue un hombre desmesurado, voraz, acumulador de poder, de dinero, de territorio y también de mujeres. ¿Cómo lo definiría en el trato con las mujeres? -Me parece que era un gran seductor, un gran casanova, y que sabía cortejar muy bien a las mujeres y bastante bien le iba con ellas. De cualquier modo, en aquellos tiempos y sobre todo este hombre, que era el más poderoso de Entre Ríos y luego estando al frente de la Confederación, no necesitaba mucho más para proveerse de mujeres. Los hombres en aquellos tiempos tomaban a las mujeres que querían, no eran ellas quienes decidían, y Urquiza en particular no se privó demasiado de conquistar y llevarse para su casa a las mujeres que quisiera. ¿Qué le atrae de apasionante sobre la personalidad de Urquiza? -Cuando yo elijo a esta persona para la escritura, debe ser una personalidad que tenga contradicciones, que tenga zonas iluminadas y oscuras, donde haya tormentas, tempestades; pero personalidades lisas, simples y prístinas, a mí no me interesan. En este caso, Urquiza me resultó apasionante por el sentido de ser un hombre casi megalómano, desmesurado y un anticipado a su tiempo del que se habían ocupado poco. Me parece que la historiografía escribió sobre él, pero pasó a ser más conocido como el hombre que destruyó a Rosas, y es mucho más que eso. Tal vez el centralismo porteño lo dejó de lado cuando empieza a tomar poder, pero bien sabemos que en la historia tenemos construcciones. ¿Se puede hablar que estas mujeres pudieron ejercer algún tipo de influencia en algunas decisiones políticas de Urquiza? -No sé si fue para tanto, pero con la que se casa definitivamente, que fue Dolores Costa, me parece que colaboró mucho, supo contener, escuchar y albergar a ese hombre poderosísimo. Con Dolores Costa, empieza su vínculo después de la batalla de Caseros, él ya era el hombre importante, el que derrumba a Rosas, el elegido para salvar “los destinos de la Patria”, y ella supo entender a este hombre como ninguna otra. No sé si por lo bajo ella pudo sugerir alguna decisión, porque Dolores no era Encarnación Ezcurra, que si era una mujer de decisiones a tomar, y era una importante mujer en política para Rosas, en cambio Dolores era una mujer que acompañaba desde otro lugar, pero sí colaboró en su estado de ánimo para contener a este hombre tan apabullante. Quizá desde la contención afectiva, Dolores Costa supo acompañar y marcar otros momentos decisivos de la vida del caudillo entrerriano… -Dolores Costa es protagonista de un acontecimiento muy especial, un poco antes de su muerte, que es cuando recibe a Domingo Sarmiento en San José, en ese gran encuentro donde se reúnen estos dos enemigos, muy civilizados y cordiales, pero en el fondo no se querían. Ella había colaborado precisamente en la puesta de escena de la casa, y lo cubre de pétalos de rosas, el camino que lo llevará a Sarmiento hasta el caserón, en una clara afrenta con ese color prohibido por el propio Sarmiento, el color de la rosas, la divisa punzó, que él había instado a que se prohíba, y el azul como color preponderante. Es Dolores quien decora la casa con esos colores, seguramente bajo las órdenes de Urquiza, pero ella apoyaba a su marido en las confrontaciones públicas y privadas, o sea que colaboraba de esa forma con su marido. ¿Cómo influyó la conducta de este personaje por sus incontables mujeres y los nuevos paradigmas que vinieron después y la obligación de formalizar una relación amorosa? -Me parece que él es un transgresor para su tiempo, se anticipa a su época. Primero, reconociéndolos y dándoles el apellidos a muchos de sus hijos ilegítimos, no los que tiene con Dolores, sino los previos. Esta era una práctica que no se hacía, ya que los hombres tenían hijos con otras señoras y no legitimaban esa concepción, y se transformaban en hijos bastardos. Pues Urquiza, les da el apellido a muchos de estos hijos previos a su matrimonio y se casa al fin y acabo con Dolores, después de un reclamo de sus camaradas, que le dicen “bueno señor, ya es presidente, es hora de casarse porque las habladurías son muchas…” Sarmiento hablaba de Dolores como la “sultana criolla”, y lo trataba a Urquiza que llevaba adelante prácticas orientales, que no era bien visto, ya que esto era como tener un harén. En definitiva, Urquiza acepta las sugerencias y se casa. Tal vez, esto demuestra su amor por esta mujer o lo que le convenía hacer políticamente. Yo elijo creer que eligió casarse porque estaba realmente enamorada de esta joven. ¿Cuál es el límite a la hora de hacer una novela histórica tomando datos reales para el trabajo, pero también basándose en la imaginación y la creatividad? -El género que elijo para mi escritura es la novela histórica, no la biografía. Estoy amparada por los datos y hechos históricos y verídicos, pero juego con los artilugios de la ficción. Es una novela, pero por supuesto que el rigor histórico es total, pero depende también de la imaginación y la creatividad de quien escribe. Hay una reproducción de dichos de Urquiza y hombres de los que escribo y sus correspondencias, además de todo lo que se ha escrito y reproducido oralmente sobre anécdotas y demás. El género permite algunas licencias, no licencias de lo inverosímil, porque no traigo personajes que no existieron en ese momento histórico. La novela contiene los sucesos y están cocidos de tal manera que resultan interesantes a la hora de la lectura de la novela. ¿Cómo cree que se manejaron otros caudillos en su vida íntima con las mujeres? -El siglo XIX está plagado de historias atrapantes de hombres y mujeres deslumbrantes, y es una época que estaba todo por hacerse. Es el siglo que me interesa, y seguramente debe haber un vector común de los caudillos, los hombres de poder y de cierta clase en su trato con las mujeres. Pienso en Buenos Aires, en el barrio del Tambor, las mulatas, las negras y mestizas, con ellas sí que no se podía avasallar tanto, porque eran capaces de defender su honra a escopetazos, y eran ellas quienes decidían ir a la cama con quien querían. Las mujeres de otra clase, que estaban cerca del caudillaje, aceptaban sin titubeos las decisiones de estos hombres. Hoy podemos pensar que fueron en forma abusiva, o que incluso fueron violadas por los hombres, pero eran conceptos que no existían en esos tiempos. Las mujeres aceptaban las decisiones que tomaban los hombres sobre ellas. Por ejemplo, si un hombre de poder la elegía, era quizá algo positivo para ellas. Había mujeres contadas con los dedos de la mano las que defendían sus derechos e intimidad, y seguramente eran tratadas seguramente como locas, como el caso de Mariquita Sánchez Thompson, que decidía ella con quien casarse; o Remedios de Escalada, que se casa con San Martín, pero revelándose contra el designio de sus padres, a quien le habían elegido el candidato y no era San Martín precisamente. Las mujeres aceptaban primero lo que decía el padre, después lo que decía el marido.