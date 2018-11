La textura de la desintegración

11/11/2018 - Un hombre o un animal deben desarrollar adaptaciones ante la necesidad de sobrevivir. Se migra de climas, de cuerpos. No nos es dado permanecer en parte alguna, dice Rilke. ¿Dónde transcurre entonces la escena que plantea la poeta Gabriela Álvarez? ¿En su Santiago del Estero natal, esa tierra que marca su dicción y sus recitados? ¿O en su alejamiento del Norte? Migraciones nos plantea una escena que es un mero transcurrir lírico, casi sin progresión temporal. Escribe la poeta, como una declaración de principios: Haré mi vida de la guerra y el origen / como un pequeño mundo en conflicto / un cuarto y mi cuerpo desnudo Los poemas de Gabriela Álvarez buscan puntos de amarre en el paisaje, donde el otro es la pregunta y la mimetización con ese paisaje, el recurso y el acontecimiento. Las pequeñas unidades de Migraciones conforman un único poema. Recuerdo el día en que conocí / un bosque bajo el lago / salí a mirar el cielo / pero aun no era de noche // los huequitos en la ropa / me hacían más frágil / y traté de sostenerme sin perder de vista el sol Las palabras y los poemas de Gabriela parecen, como la autora, una textura que podría deshacerse en cualquier momento, pero cuya fuerza suave se potencia en este oxímoron y la presa deviene cazadora, y los que se buscan, pájaros que parten, turbación de la tierra o migración.