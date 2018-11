Cozarinsky ganó el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez

11/11/2018 - El escritor y cineasta argentino Edgardo Cozarinsky dijo en Bogotá que está “muy contento” por haber ganado el V Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez con la obra “En el último trago nos vamos”. “Como todos ustedes se imaginan estoy muy contento y no había preparado nada para decir. Como buen argentino, me toca ‘guitarrear’: el nombre de García Márquez es algo que me toca muy profundamente, pero lo que escribo no tiene nada qué ver con su obra”, dijo a la prensa internacional tras recibir el premio en el Teatro Colón de la capital colombiana. En ese marco, recordó: “Tenía 20 años y empezaba periodismo y en ese momento leí ‘Relato de un náufrago’ (del autor colombiano) y me iluminó. Esto parte del periodismo y llega a ser literatura”. El jurado consideró que la obra ganadora, “En el último trago nos vamos”, es, sobre todo, “un libro escrito con un gran oficio narrativo, con raíces profundas en una antigua tradición literaria y de una notable solidez intelectual”, se informó. El acta destacó que sus cuentos “describen mundos diversos en los cuales los protagonistas resultan ser fantasmas o, al menos, fantasmagóricos” y que “los escenarios van de la geografía argentina hasta los de Europa del Este y Asia, todos arraigados en el imaginario de Cozarinsky”. De este modo, el escritor de 79 años se impuso a los otros cuatro finalistas, entre ellos los argentinos Pablo Colacrai y Santiago Craig que presentaron “Nadie es tan fuerte” y “Las tormentas”, respectivamente. En la novela editada por Tusquets, el autor se mueve entre el cuento, el relato breve y la novela fragmentada para contar sin explicar una serie episodios en la vida personajes que habitan un Buenos Aires ambiguo, hablan de literatura rusa o recuerdan tangos, se mezclan entre los muertos y caminan por los límites de la vigilia. El jurado del premio, convocado anualmente desde hace cinco años por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia, está integrado por Alberto Manguel (Argentina- Canadá), Piedad Bonnett (Colombia), Diamela Eltit (Chile) y Élmer Mendoza (México). El Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, creado para estimular ese género, uno de los preferidos del Nobel de Literatura colombiano, fallecido en abril de 2014, consta de 100.000 dólares y el libro ganador circulará por las 1.500 bibliotecas públicas de Colombia. Por otra parte, los cuatro finalistas (los argentinos Colacrai y Craig, la chilena Constanza Gutiérrez y el colombiano Andrés Mauricio Muñoz) recibieron un estímulo de 3.000 dólares. Los ganadores de las pasadas ediciones fueron la boliviana Magela Baudoin con “La composición de la sal”; el argentino Guillermo Martínez con “Una felicidad repulsiva”; el colombiano Luis Noriega con “Razones para desconfiar de sus vecinos”; y el español Alejandro Morellón Mariano con “El estado natural de las cosas”. Cozarinsky (Buenos Aires, 1939) es autor de una vasta obra literaria que incluye novelas, cuentos y ensayos y en su profusa carrera como cineasta se dedicó a explora la mezcla de ficción y documental. Algunas de sus películas son “Ronda Nocturna”, “Apuntes para una biografía imaginaria” y “Carta a un padre”. Uno de sus libros más celebrados, “Vudú urbano”, tuvo prólogos de Susan Sontag, Guillermo Cabrera Infante y Ricardo Piglia. El autor de ensayos como “Nuevo Museo del Chisme”; libros de relatos como “La novia de Odessa” y “Tres fronteras”; y novelas como “El rufián moldavo”, “Maniobras nocturnas” recibió en 2016 el Premio Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes.