Sin reconocimiento científico

11/11/2018 - Curandero es alguien que no cuenta con un título oficial para el ejercicio de la medicina, pero de todas formas desarrolla prácticas que aseguran, son curativas. Estas personas ejercen la llamada “medicina tradicional”, que se basa en creencias, experiencias y prácticas que pueden ser o no explicables. Los curanderos dicen que curan enfermedades físicas o mentales mediante el suministro de remedios naturales (hierbas, flores, etc.) o masajes. En algunos casos apelan a la participación de las divinidades o los espíritus en el proceso. De esta manera la “curación” adquiere un ribete mágico. Aunque un curandero asegura que sus rituales tienen efectos sanadores, esa afirmación no puede sostenerse mediante pruebas obtenidas a través del método científico. Por lo tanto, su efectividad no puede ser confirmada por la ciencia. La curandería surgió en los pueblos de la antigüedad. Con el avance de la historia muchas de sus prácticas comenzaron a combinarse con elementos y acciones de la medicina occidental o científica y aparecieron oportunistas que engañan a quien pueden prometiendo curas mágicas, amarres, mejoras en el amor o el sexo, y en los negocios. Cobran dinero o algún otro tipo de pagos. Mantienen “prisioneros” a sus pacientes.