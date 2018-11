Mitos y creencias generacionales que atentan contra la salud

11/11/2018 - Hay gente que asegura que midiéndole el empacho curan a un niño. Pero qué sucede: el empacho o la gastroenteritis, son enfermedades que se curan solas, sólo haciendo una dieta. Hay otras que vienen, las reviso y les diagnostico herpes. Lo primero que me preguntan es si se trata de la comúnmente llamada “culebrilla”. Les confirmo y directamente se van al curandero. El herpes es un virus que sigue el recorrido de un nervio intercostal, por ejemplo, que no pasará y se unirá con el otro extremo como lo dice la cultura del medio, porque el nervio termina antes de la línea media del cuerpo. Sin embargo, el curandero le dice que si pasa esa línea del medio se va a morir y por eso les hacen marcas con tintas u otras cosas más. El abuso de estas personas es conseguir clientes a través de su picardía y del miedo. Pero la gente tiene que saber que el herpes nunca cruzará la línea media del cuerpo y que no le pasará nada de eso que le dicen, porque se cura solo. Hay herpes que son invasivos y atacan a personas que son inmunodeficientes, originando daños en el cerebro lo que puede ocasionar la muerte, pero son dramas mucho más complejos. No es porque la lesión dio la vuelta al cuerpo y se unió. Eso no va a ocurrir. Lamentablemente el curandero que engaña a la gente con esto, sabe que esa unión jamás ocurrirá. Es más, estoy seguro de que si un hijo o familiar de ellos tiene herpes, lo lleva al médico. Hay que aclarar que la mayoría de las enfermedades se curan solas porque el ser humano es inmunocompetente, salvo algunas enfermedades que lo desequilibran.