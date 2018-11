Fotos La historia de dos santiagueños de Forres

11/11/2018 -

Ayer se aguaron las ilusiones de Jorge y Daniel, dos santiagueños de Forres que hicieron un gran esfuerzo para ver la gran final de la Libertadores, y fundamentalmente a Boca, su equipo, su pasión. Sin embargo no pierden las esperanzas y apuestan a participar hoy de su gran sueño, rezando para que el tiempo lo permita. Jorge "Pocho" Cortez y Daniel hace días tenían la confirmación de sus entradas, que habían conseguido por un amigo santiagueño radicado en Buenos Aires, que les facilitó su compra. A las 20 horas del viernes tomaron el ómnibus que los trasladaría a la Capital Federal, a donde llegaron el sábado por la mañana y bien temprano ingresaron a la Bombonera con su bandera "Forres, Santiago del Estero 2018, Libertadores". En la platea, empapados esperaban y no perdían la ilusión de ver el partido, para el cual habían dedicado mucho esfuerzo y no pocos ahorros. Pero el tiempo dijo no. Cancelaron sus pasajes de vuelta y no les importaba dormir donde sea, ya que seguramente encontrarían a algún amigo o pariente santiagueño; sin embargo dormir es lo que menos hicieron. Siguen soñando y es todo lo que les importa. Fueron a Paraguay Ahorraron desde los octavos de final, luego de participar del partido con Libertad de Paraguay y se habían jurado estar presentes en la final ante cualquier rival. El destino quiso que sea nada menos que River. Daniel, comerciante y "Pocho", empleado del Municipio de Forres, ya tienen toda una experiencia para contar y recordar durante el resto de sus vidas. Viven el momento con alegría, pero también con la angustia propia de la incertidumbre de no saber si habrá un buen final de esta historia que buscaron escribir.