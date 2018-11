Coleoni: "Tengo una impotencia bárbara"

Fotos OFUSCADO El DT Gustavo Coleoni afirmó que Central Córdoba fue perjudicado por el árbitro Pablo Díaz, en el empate ante Rafaela.

11/11/2018 -

Tras el polémico empate entre Atlético Rafaela y Central Córdoba, el entrenador ferroviario, Gustavo Coleoni expresó su bronca contra el árbitro del juego, Pablo Díaz, entendiendo que este perjudicó a su equipo convalidando el segundo gol de la Crema.

"Estoy muy triste y agotado. Esto me supera en todo sentido. Hicimos nuevamente un gran partido, trabajamos duramente toda la semana, levantamos al plantel en lo anímico y futbolístico para que nos hagan esto en tiempo de descuento. Realmente es un robo por donde se lo mire. Tengo una impotencia bárbara. Así no se puede seguir", expresó el "Sapito" en diálogo con la prensa, tras el empate 2-2 en Rafaela.

"El árbitro Pablo Díaz convalidó un gol en una posición adelantada enorme del jugador, y nunca me supo explicar el motivo de la concreción del empate. Jamás, no tenía excusa alguna teniendo en cuenta que el línea tenía el banderín levantado. Es inexplicable. A mí no me dan ganas de seguir, es mucho para el grupo, para nosotros y para los dirigentes, que vienen haciendo un trabajo enorme", expresó muy enojado Coleoni.

Por último, el entrenador anticipó que no es la primera vez que son perjudicados.

"Necesitábamos los tres puntos. Había que ganar en un reducto difícil y complicado y nos quedamos con mucha bronca con el árbitro Pablo Díaz. Nos vienen pasando cosas con los árbitros, pero no queda otra que seguir trabajando, pero también hay un límite. Hoy estoy sin ganas, tal vez mañana ya me pasará, pero me voy muy triste y con bronca", terminó diciendo Coleoni a la prensa.