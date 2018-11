"Debe decidirse antes del mediodía"

Fotos ESPERA. Daniel Angelici confirmó que hoy no se reunirá y que quedará a la espera de una rápida decisión para ver cuándo se juega la final de ida.

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, volvió a supeditar a las condiciones climáticas la realización de la primera final de la Copa Libertadores ante River, reprogramada para hoy, y aseguró que "al mediodía se tomará una determinación definitiva para que los hinchas sepan si ir o no a la cancha".

"Yo no voy a abrir la cancha si no está la garantía de que se juega, y la decisión no puede pasar de las 12 del mediodía. Tal vez nos reunamos con los dirigentes de River y de la Conmebol por la mañana y, a partir de ahí, observando lo que haya sucedido con el clima, se definirá todo", le dijo Angelici a Télam.

"No podemos hacer lo mismo que hoy (por ayer). Yo comparto la decisión de la suspensión porque no se podía jugar, pero se debió tomar antes. Hay gente que vino del interior, que tuvo que hacer grandes esfuerzos para trasladarse. Eso no puede volver a suceder mañana (por hoy), al mediodía tiene que saberse".

Angelici se mostró poco optimista por los pronósticos meteorológicos y, aunque advirtió que no pondrán una lona sobre el campo de juego de la Bombonera, adelantó que permanecerá toda la noche en el estadio "junto con el equipo que trabaja sobre la cancha para tratar de que llegue en las mejores condiciones".

Posibilidad

El titular de Boca, además, señaló que "los clubes no tienen la posibilidad de definir cuándo se juega, porque eso lo determina Conmebol", y añadió que no tiene problemas "en que se reprograme para lunes, martes o sábado".

"Pero -aclaró-, nunca se pensó en jugar de noche" por cuestiones de seguridad, que constituyeron el primer argumento para que las dos finales entre Boca y River no se jugaran entre semana según es costumbre en la Copa Libertadores.